4 Juri America's Got Talent yang Terpesona dengan Bakat Putri Ariani

JAKARTA - Deretan juri America’s Got Talent (AGT) yang terpesona dengan bakat Putri Ariani. Penyanyi tunanetra asal Indonesia tersebut merupakan salah satu kontestan AGT 2023 yang paling banyak menuai pujian.

Putri Ariani berhasil memukau para juri dengan suara emasnya, kemampuan dalam bermain piano dan menciptakan lagu. Kemampuan itu bahkan membuat Simon Cowell menekan tombol Golden Buzzer untuk Putri Ariani.

Tak hanya berhasil mencuri hati Simon, tiga juri lainnya pun mengaku terpana dengan talenta Putri Ariani dalam bermusik. Berikut profil singkat para juri AGT 2023 yang kagum pada remaja 17 tahun tersebut.

1.Simon Cowell

Juri America's Got Talent yang terpesona dengan bakat Putri Ariani. (Foto: Instagram/@simoncowell)

Simon Phillip Cowell lahir di London, Inggris, pada 7 Oktober 1959. Dia dikenal sebagai produser rekaman, pengusaha, dan juri beberapa program pencarian bakat populer, seperti The X Factor, Pop Idol, America’s Got Talent, dan American Idol. Ia dikenal kerap melontarkan komentar kontroversial, blakblakan, dan kritis.

2.Heidi Klum

Juri America's Got Talent yang terpesona dengan bakat Putri Ariani. (Foto: Instagram/@heidiklum)

Heidi Klum adalah seorang model, produser, dan presenter televisi asal Jerman yang lahir pada 1 Juni 1973. Selain karier di dunia modeling, dia juga terlibat dalam berbagai acara televisi, seperti Project Runway yang memberi kesempatan kepada desainer muda untuk menunjukkan bakat mereka.