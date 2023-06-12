Cerita Awal Terbentuknya One Direction, Salah Satu Boyband Terlaris Dunia

LONDON – One Direction, boyband asal Inggris yang dibentuk pada tahun 2010, akan beranjak usianya yang ke-13. Pada tahun lalu terdapat video yang menunjukan tentang kilas balik One Direction saat masih mengikuti ajang pencarian bakat tersebut.

Dalam video tersebut memperlihatkan, kalau One Direction awal terbentuknya dari ajang The X Factor pada tahun 2010, para juri terlihat membariskan foto-foto dari personil One Direction.

Grup ini terdiri dari Niall Horan, Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, dan sebelumnya Zayn Malik hingga kepergiannya dari grup pada Maret 2015. Grup ini akhirnya tanda tangan kontrak dengan label rekaman milik Simon Cowell, yaitu Syco Records.

One Direction disatukan di The X Factor pada tahun 2010 oleh Simon Cowell, Nicole Scherzinger dan Louis Walsh setelah mengikuti audisi sebagai artis solo tetapi tidak lolos ke tahap selanjutnya bersama para solois lainnya.

Setelah awalnya diberi tahu bahwa itu adalah akhir dari jalan, Liam Payne, Niall Horan, Zayn Malik, Harry Styles dan Louis Tomlinson dipanggil oleh produser dan diberi tahu bahwa mereka dibuat kembali menjadi sebuah grup.

Niall Horan, Zayn Malik, Liam Payne, Harry Styles, dan Louis Tomlinson mengikuti audisi sebagai kandidat solo untuk seri 2010 kompetisi menyanyi Inggris The X Factor. Mereka semua gagal untuk maju dalam kategori Boys di tahap bootcamp kompetisi, tetapi malah disatukan untuk membentuk boyband beranggotakan lima orang, sehingga lolos ke kategori Grup.

Penyanyi Amerika Nicole Scherzinger, seorang juri tamu, dan juri lama Simon Cowell keduanya mengaku telah mendapatkan ide untuk membentuk band. Pada 2013, Cowell mengatakan bahwa butuh 10 menit untuk menyatukan mereka sebagai sebuah grup.

"Mari kita membuat boyband imajiner daripada hanya mengatakan tidak,” ujar Nicole seperti dilansir dari Capitalfm.