Ahmad Dhani Ungkap Perbedaan Bintang Lima dengan Album Dewa 19 Lainnya

Ahmad Dhani ungkap perbadaan Bintang Lima dengan album Dewa 19 lainnya. (Foto: Ahmad Dhani/Okezone)

JAKARTA - Ahmad Dhani mengungkapkan perbedaan ‘Bintang Lima’ dengan album Dewa 19 lainnya. Album studio ke-5 band asal Surabaya tersebut dirilis pada 2000 dengan total 11 lagu.

Dhani menyebut ada dua hal yang membuat album tersebut berbeda dengan karya Dewa 19 lainnya. Pertama, album tersebut merupakan hasil dari perubahan selera musik Dhani sebagai pencipta lagu.

“Memang ada perubahan selera saya dalam bermusik dari tahun ‘90-an ke era 2000-an. Karena tahun 1997, saya mulai mendengarkan musik-musik oldies era ‘70-an lebih intens,” katanya dikutip dari channel YouTube VIDEO LEGEND, pada 7 Maret 2020.

Karena adanya perubahan selera musik yang lebih condong ke retro rock, Ahmad Dhani beranggapan jika hal tersebut tidak cocok untuk Ari Lasso yang saat itu masih menjadi vokalis Dewa 19.

Perbedaan Bintang Lima dengan album Dewa 19 lainnya. (Foto: Ari Lasso/Instagram/@ari_lasso)

“Nah kebetulan Ari Lasso keluar dan digantikan sama Once Mekel. Perubahan vokalis ini ternyata sangat matching dengan selera saya menuju ke arah milenium itu,” tutur bapak lima anak itu menambahkan.

Ahmad Dhani mengungkapkan, saat itu terjadi pro dan kontra di antara penggemar terkait pergantian vokalis. Ada yang menjadi tidak suka dengan musik Dewa 19 karena terjadi pergantian vokalis.