HOME CELEBRITY MUSIK

6 Band Rock Populer Dunia yang Awet Hingga Kini

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Senin, 12 Juni 2023 |06:50 WIB
6 Band Rock Populer Dunia yang Awet Hingga Kini
Band rock populer yang awet hingga kini. (Foto: The Rolling Stones/Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Deretan band rock populer dunia yang awet hingga kini. Bagi mereka, anggota band sudah seperti keluarga yang menerima kekurangan satu sama lain dan menjalani pahit manis kehidupan bersama. 

Maka tak heran jika deretan band rock populer dunia ini masih bertahan meski sudah puluhan tahun berkarier. Bahkan, beberapa dari mereka masih menjalankan tur dunia di usia yang tak lagi muda, 70 tahun.

Berikut deretan band rock populer dunia yang awet hingga kini dikutip dari The Things, pada Senin (12/6/2023).

1.The Rolling Stones

Berdiri pada 1962, The Rolling Stones memiliki formasi awal yang terdiri dari Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, dan Charlie Watts. Brian kemudian keluar dari band tersebut pada 8 Juni 1969 dan ditemukan tewas tenggelam sebulan kemudian.

Posisinya digantikan Mick Taylor yang juga meninggalkan band tersebut pada Desember 1974. Gitaris The Rolling Stones kemudian diisi oleh Ronnie Wood yang bertahan hingga kini.

Band rock populer dunia yang awet hingga kini. (Foto: The Rolling Stones/Instagram/@therollingstones)

Band rock populer dunia yang awet hingga kini. (Foto: The Rolling Stones/Instagram/@therollingstones)

‘Drama’ bongkar pasang personel di tubuh The Rolling Stones belum berakhir. Bill Wyman kemudian mengundurkan diri dari posisi bassist The Rolling Stones, pada 1993. Posisinya tak pernah secara resmi digantikan oleh personel baru.

Sepeninggalan Bill, The Rolling Stones masih aktif tur dengan formasi: Mick Jagger, Charlie Watts, Ronnie Wood, dan Keith Richards. Hingga Charlie meninggal dunia pada 24 Agustus 2021. Kini, band legendaris ini masih bertahan dengan tiga member tersisa.

2.Aerosmith

Setelah era The Rolling Stones, band rock Aerosmith lahir di Boston, Amerika Serikat, pada 1971. Formasi awal band itu terdiri dari Steven Tyler (vokal), Joe Perry (gitar), Ray Tabano (bass), Joey Kramer (drum), dan Brad Whitford (gitar).

Namun pada tahun yang sama, posisi Ray sebagai bassist Aerosmith digantikan oleh Tom Hamilton. Pada 5 Januari 1973, mereka merilis album debut ‘Aerosmith’ dengan title track Dream On di bawah Columbia Records.

Band rock populer dunia yang awet hingga kini. (Foto: Aerosmith/Reuters)

Band rock populer dunia yang awet hingga kini. (Foto: Aerosmith/Reuters)

Dalam waktu 10 tahun, Aerosmith tercatat sebagai salah satu band rock terpopuler di dunia. Popularitas justru membawa mereka masuk dalam jerat narkoba yang membuat Joe keluar dari band pada 1979, disusul Brad pada 1982.

Namun Joe dan Brad kembali bergabung dengan Aerosmith pada 1984 dan merilis album ‘Done with Mirrors’ setahun kemudian. Selama 52 tahun berkarier, mereka masih aktif menggelar tur dan merilis karya.

