Antusiasme Sambut Tayangan Perdana Indonesia's Got Talent

JAKARTA – Penayangan perdana Indonesia's Got Talent (IGT) malam ini, Minggu (11/6/2023) menuai diselimuti antusiasme tinggi. Ajang ini memanjakan rasa haus masyarakat akan bakat-bakat memukau yang dimiliki para peserta.

IGT adalah salah satu ajang pencarian bakat favorit di Tanah Air. Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo membagikan e-flyer acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (11/06/2023), yang disambut oleh Robby Purba selaku host.

“Selamat menyaksikan pemirsa. Mohon doa dan supportnya,” tulis Robby Purba pada kolom komentar Instagram.

Denny Sumargo sebagai salah satu juri IGT juga tak kalah antusias. Ia turut merespons unggahan Hary Tanoe dengan menuliskan “Lets Go!.”

Selain Denny Sumargo, juri IGT 2023 menghadirkan para juri yang berasal dari latar belakang. Antara lain Rossa, Ivan Gunawan, dan Reza Arap.

Sebelumnya, Hary Tanoe mengingatkan bahwa IGT 2023 mulai tayang hari ini mulai Pukul 18.00 WIB.

“New Season New Talents! Saksikan @gottalentid mulai hari ini, Minggu, 11 Juni 2023 pukul 18.00 WIB di RCTI, RCTI+ dan Vision+,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, yang membagikan e-flyer acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (11/06/2023)

(ltb)