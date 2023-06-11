Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Saksikan Indonesia's Got Talent Mulai Hari Ini di RCTI

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |17:10 WIB
Saksikan Indonesia's Got Talent Mulai Hari Ini di RCTI
Indonesia's Got Talent. (Foto: MNC Media)
JAKARTA – RCTI kembali menghadirkan ajang pencarian bakat Indonesia's Got Talent (IGT). Media yang tepat untuk menemukan orang-orang berbakat di Tanah Air.

Indonesia’s Got Talent akan menunjukkan bakat-bakat memukau untuk memanjakan rasa haus masyarakat. Ajang ini juga merupakan salah satu acara paling digemari di Tanah Air.

“New Season New Talents! Saksikan @gottalentid mulai hari ini, Minggu, 11 Juni 2023 pukul 18.00 WIB di RCTI, RCTI+ dan Vision+,” tulis Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo, yang membagikan e-flyer acara pada laman Instagram miliknya, Minggu (11/06/2023).

Acara yang dipandu Robby Purba ini akan semakin menarik dengan kehadiran para juri yang berasal dari berbagai latar belakang. Di antaranya Rossa, Ivan Gunawan, Denny Sumargo, dan Reza Arap.

(ltb)

