Curhat Caitlin Halderman, Sering Disangka Non Muslim Gegara Wajah Bule

JAKARTA - Artis Caitlin Halderman mengaku orang-orang kerap salah sangka soal kepercayaan yang dianutnya. Ia sering dikira menganut agama Kristen gara-gara wajah blasterannya.

Perempuan berdarah Belanda-Sumatera itu merasa heran mengapa orang-orang selalu bingung dan tidak percaya bahwa dirinya adalah seorang Muslim.

"Gua heran, karena semua orang selalu bingung sama agama gua gitu kan Gua Islam kan, muka gua tuh kalo misalkan orang-orang 'lo Kristenable'," ungkap Caitlin Halderman dikutip dari kanal YouTube miliknya, Minggu (11/6/2023).

"Kayak orang-orang nyangkanya sih gua itu karena gua Kristenable banget," sambungnya.