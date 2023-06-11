Raffi Ahmad Siap jika Rencana Berangkat Haji Batal Lagi

JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad berencana akan menjalani ibadah haji bersama Nagita Slavina, serta sang ibunda, Amy Qanita dan mertua, Rieta Amilia.

Rencananya, Raffi dan keluarga akan berangkat ke Tanah Suci pada 25 Juni 2023. Sayangnya, ia tidak bisa memastikan keberangkatannya.

"Ya persiapan haji masih belum tau ini berangkat atau enggak," kata Raffi Ahmad di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Presenter 36 tahun itu tak kaget lagi bila nantinya ia harus kembali gagal pergi haji. Sebab beberapa tahun belakangan, memang rencana ibadah ke Tanah Suci itu kerap batal karena kesibukannya.

"Ya namanya juga begini-begini, selalu (ada cobaan) aku udah 5 tahun pasti ada aja," ujar Raffi Ahmad.