Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Raffi Ahmad Siap jika Rencana Berangkat Haji Batal Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |20:30 WIB
Raffi Ahmad Siap jika Rencana Berangkat Haji Batal Lagi
Raffi Ahmad. (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Presenter Raffi Ahmad berencana akan menjalani ibadah haji bersama Nagita Slavina, serta sang ibunda, Amy Qanita dan mertua, Rieta Amilia.

Rencananya, Raffi dan keluarga akan berangkat ke Tanah Suci pada 25 Juni 2023. Sayangnya, ia tidak bisa memastikan keberangkatannya.

"Ya persiapan haji masih belum tau ini berangkat atau enggak," kata Raffi Ahmad di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Minggu (11/6/2023).

Presenter 36 tahun itu tak kaget lagi bila nantinya ia harus kembali gagal pergi haji. Sebab beberapa tahun belakangan, memang rencana ibadah ke Tanah Suci itu kerap batal karena kesibukannya.

"Ya namanya juga begini-begini, selalu (ada cobaan) aku udah 5 tahun pasti ada aja," ujar Raffi Ahmad.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/33/3180184/raffi_ahmad_dan_fahmi_bo-S8DV_large.jpg
Raffi Ahmad Bawa Fahmi Bo ke Rumah Sakit, Tanggung Semua Biaya Perawatan hingga Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/33/3178925/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-Ei1G_large.jpg
Kata Raffi Ahmad soal Rumor Kehamilan Nagita Slavina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177339/raffi_ahmad_dan_nagita_slavina-isYo_large.jpg
11 Tahun Menikahi Nagita Slavina, Raffi Ahmad: Perjuangan yang Tak Mudah 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/33/3157886/cipung-zHnS_large.jpg
Momen Gemas Lily Temani Cipung Mengaji, Netizen: Masya Allah, Pinter Banget!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/33/3155159/raffi_ahmad-PNDI_large.jpg
Direstui Nagita Slavina, Raffi Ahmad Siapkan Bonus untuk Atlet eSport 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146277/chika_jessica_dan_raffi_ahmad-58sD_large.jpg
Sempat Menolak, Chika Jessica Akhirnya Terima Bantuan Raffi Ahmad untuk Pengobatan Sang Ibu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement