Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sule Ngaku Punya Hubungan dengan Ucie Sucita, Kenal Sebelum Nikah dengan Nathalie Holscher

Hasyim Ashari , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |19:00 WIB
Sule Ngaku Punya Hubungan dengan Ucie Sucita, Kenal Sebelum Nikah dengan Nathalie Holscher
Ucie Sucita dan Sule. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Sule tak menampik mengakui kalau dirinya memiliki hubungan dengan Ucie Sucita. Hanya saja, ayah Rizky Febian itu masih menganggapnya sekedar teman kerja dan karena berasal dari daerah yang sama.

"Sebetulnya kita berdua ada hubungan, pertama emosional kedaerahan, hubungan teman, dan pekerjaan," kata Sule, dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Minggu, (11/6/2023).

Lebih lanjut, komedian bernama asli Entis Sutisna itu juga mengaku sudah mengenal lama Ucie Sucita, bahkan sebelum menikah dengan Nathalie Holscher. Kala itu, kata Sule, Ucie Sucita sudah memiliki pasangan.

"Saya kenal Ucie sebelum saya menikah lagi. Waktu itu saya dan Ucie masih punya pasangan masing-masing," ujar Sule.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/33/3181459/komedian_sule-xOGH_large.jpg
Sule Klaim Bisa Hasilkan Rp10 Juta Hanya dari 1 Jam Live TikTok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/21/33/3171386/sule_axioo-FE5G_large.jpg
Sule Ungkap Alasan Andre Taulany Ngotot Ceraikan Erin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3143064/sule_dan_nathalie-b9GM_large.jpg
Sule dan Nathalie Holscher Perlihatkan Keakraban Usai Disebut Tak Akur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/205/3137535/njan_putra_sule-JG8W_large.jpeg
Njan Putra Sule Gabung di Album Kompilasi Honey Bareng Trio Tenxi, Naykilla dan Jemsii 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/33/3127819/komedian_sule-FZAa_large.jpg
Ketika Sule Mewek Dinasihati Mahalini saat Sungkeman Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/33/3115469/komedian_sule-vMCH_large.jpg
Mahalini Dirumorkan Hamil Duluan, Sule: I Don't Care!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement