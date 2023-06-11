Sule Ngaku Punya Hubungan dengan Ucie Sucita, Kenal Sebelum Nikah dengan Nathalie Holscher

JAKARTA - Sule tak menampik mengakui kalau dirinya memiliki hubungan dengan Ucie Sucita. Hanya saja, ayah Rizky Febian itu masih menganggapnya sekedar teman kerja dan karena berasal dari daerah yang sama.

"Sebetulnya kita berdua ada hubungan, pertama emosional kedaerahan, hubungan teman, dan pekerjaan," kata Sule, dikutip dari kanal YouTube pribadinya pada Minggu, (11/6/2023).

Lebih lanjut, komedian bernama asli Entis Sutisna itu juga mengaku sudah mengenal lama Ucie Sucita, bahkan sebelum menikah dengan Nathalie Holscher. Kala itu, kata Sule, Ucie Sucita sudah memiliki pasangan.

"Saya kenal Ucie sebelum saya menikah lagi. Waktu itu saya dan Ucie masih punya pasangan masing-masing," ujar Sule.