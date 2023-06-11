Pikat Simon Cowell Lewat Loneliness, Putri Ariani Ungkap Makna Lagu Ciptaannya

BANTUL - Putri Ariani, remaja kelahiran Desember 2005 asal DIY ini baru saja memenangkan tiket Golden Buzzer dalam ajang American Got Talent 2023. Kala itu, siswi kelas XI SMKN 2 Kasihan atau SMM Yogyakarta ini membawakan lagu ciptaannya sendiri, Loneliness.

Putri berkisah lagu tersebut ia buat karena telah merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Di mana dirinya pernah 'ngedown' karena orang yang meremehkannya. Orang tersebut mengatakan jika Putri tak bisa membuat lagu sendiri.

"Orang yang underestimate katanya Putri tidak bisa membuat lagu sendiri," tutur Putri, Minggu (11/6/2023) di SMM Yogyakarta.

Dengan membuat lagu tersebut, Putri ingin membuktikan kepada masyarakat jika mereka salah. Putri ingin membuktikan kepada masyarakat jika dirinya bisa berkarya dan tidak hanya membawakan karya lain.