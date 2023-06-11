Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Pikat Simon Cowell Lewat Loneliness, Putri Ariani Ungkap Makna Lagu Ciptaannya

Erfan Erlin , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |18:00 WIB
Pikat Simon Cowell Lewat <i>Loneliness</i>, Putri Ariani Ungkap Makna Lagu Ciptaannya
Putri Ariani. (Foto: Instagram/@arianinismaputri)
A
A
A

BANTUL - Putri Ariani, remaja kelahiran Desember 2005 asal DIY ini baru saja memenangkan tiket Golden Buzzer dalam ajang American Got Talent 2023. Kala itu, siswi kelas XI SMKN 2 Kasihan atau SMM Yogyakarta ini membawakan lagu ciptaannya sendiri, Loneliness.

Putri berkisah lagu tersebut ia buat karena telah merasa bersalah dengan dirinya sendiri. Di mana dirinya pernah 'ngedown' karena orang yang meremehkannya. Orang tersebut mengatakan jika Putri tak bisa membuat lagu sendiri.

"Orang yang underestimate katanya Putri tidak bisa membuat lagu sendiri," tutur Putri, Minggu (11/6/2023) di SMM Yogyakarta.

Dengan membuat lagu tersebut, Putri ingin membuktikan kepada masyarakat jika mereka salah. Putri ingin membuktikan kepada masyarakat jika dirinya bisa berkarya dan tidak hanya membawakan karya lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/205/3179209/shakirra-fxDI_large.jpg
Shakirra Vier Berharap Bisa Kolaborasi Bareng Rony Parulian dan Andi Rianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/33/3175233/keke_adiba-qvuE_large.jpg
Cerita Keke Adiba Ikut Lomba Karaoke di Jepang, Dinilai oleh AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/205/3173223/samuel_cipta-2beV_large.jpg
Tak Hanya Senja Sudut Kota, Samuel Cipta Punya 6 Karya Manis Lainnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/205/3168899/faith_christabelle-AnjM_large.jpg
Faith Christabelle Rilis Single Di Luar Nalar dalam Nuansa Soul R&B
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/33/3161880/raisa_ramadhani_dan_arbani_yasiz-RgNZ_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Resmi Berstatus Istri di Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153207/brisia_jodie_lamaran-N95a_large.jpg
3 Penyanyi Cantik Gelar Lamaran di Juni 2025
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement