Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Simon Cowell Terkenal karena Apa?

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |21:00 WIB
Simon Cowell Terkenal karena Apa?
Simon Cowell. (Foto: Instagram/@simoncowell)
A
A
A

LOS ANGELES - Simon Cowell turut menjadi sorotan setelah memberikan Golden Buzzer kepada Putri Ariani, penyanyi asal Indonesia di audisi America's Got Talent (AGT) 2023. Ia adalah salah satu juri dalam ajang pencarian bakat tersohor itu yang terpukau dengan suara emas Putri.

Nama Simon Cowell sudah dikenal sejak lama di industri hiburan, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Ia merupakan figur yang kerap menjadi juri di ajang pencarian bakat populer di dunia.

Melansir dari The Cold Wire, latar belakang Simon adalah pengusaha, eksekutif rekaman, pencari bakat, konsultan, penulis, produser televisi, dan masih banyak lagi. Memiliki segudang pengalaman membuatnya jeli menilai dan mencari bakat orang.

Ia mulai dikenal sebagai juri di ajang pencarian bakat Inggris, Pop Idol pada 2001 dan American Idol 2002. Orang mengenalnya dengan cara menilai yang kejam dan kritis.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/08/33/2879533/simon-cowell-unggah-video-penampilan-putri-ariani-pertunjukan-live-favoritku-BF58ZochYj.jpg
Simon Cowell Unggah Video Penampilan Putri Ariani: Pertunjukan Live Favoritku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/15/33/2831643/simon-cowell-dianggap-terlalu-membosankan-fans-agt-2023-minta-howard-stern-kembali-jadi-juri-E1YicGNyj9.jpg
Simon Cowell Dianggap Terlalu Membosankan, Fans AGT 2023 Minta Howard Stern Kembali Jadi Juri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/33/2829552/alasan-simon-cowell-berikan-golden-buzzer-untuk-putri-ariani-di-agt-2023-QwYb84S2k3.jpg
Alasan Simon Cowell Berikan Golden Buzzer untuk Putri Ariani di AGT 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/12/33/2829356/biodata-dan-agama-simon-cowell-juri-america-s-got-talent-yang-beri-golden-buzzer-ke-putri-ariani-z4LZ7jcC0i.jpg
Biodata dan Agama Simon Cowell, Juri America's Got Talent yang Beri Golden Buzzer Ke Putri Ariani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/11/33/2828790/10-fakta-menarik-simon-cowell-yang-beri-golden-buzzer-ke-putri-ariani-AP9fQ3GyrV.jpg
10 Fakta Menarik Simon Cowell yang Beri Golden Buzzer ke Putri Ariani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/09/33/2828258/10-penyanyi-top-dunia-yang-diorbitkan-simon-cowell-hAOM45bCmt.jpg
10 Penyanyi Top Dunia yang Diorbitkan Simon Cowell
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement