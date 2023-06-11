Simon Cowell Terkenal karena Apa?

LOS ANGELES - Simon Cowell turut menjadi sorotan setelah memberikan Golden Buzzer kepada Putri Ariani, penyanyi asal Indonesia di audisi America's Got Talent (AGT) 2023. Ia adalah salah satu juri dalam ajang pencarian bakat tersohor itu yang terpukau dengan suara emas Putri.

Nama Simon Cowell sudah dikenal sejak lama di industri hiburan, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris. Ia merupakan figur yang kerap menjadi juri di ajang pencarian bakat populer di dunia.

Melansir dari The Cold Wire, latar belakang Simon adalah pengusaha, eksekutif rekaman, pencari bakat, konsultan, penulis, produser televisi, dan masih banyak lagi. Memiliki segudang pengalaman membuatnya jeli menilai dan mencari bakat orang.

Ia mulai dikenal sebagai juri di ajang pencarian bakat Inggris, Pop Idol pada 2001 dan American Idol 2002. Orang mengenalnya dengan cara menilai yang kejam dan kritis.