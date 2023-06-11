Anak Nikita Mirzani Hapus Nama Antonio Dedola di Akun Instagram, Ada Apa?

JAKARTA - Laura Meizani alias Lolly lagi-lagi menghebohkan publik. Terbaru, putri Nikita Mirzani ini memutuskan untuk menghapus nama ayah sambungnya, Antonio Dedola dari akun Instagram-nya.

Menurut pantauan MNC Portal Indonesia, Lolly tak lagi menggunakan nama belakang Toni di sosial mesia pribadinya itu. Seperti diketahui, gadis 16 tahun ini sempat menuliskan namanya di Instagram menjadi, Laura Berenguel Dedola.

Kini, Laura memutuskan untuk hanya menggunakan namanya saja di Instagram. Namun, ia masih tetap menggunakan inisial nama Toni untuk username Instagram-nya, yakni @1aurabd.

Meski tak lagi menggunakan nama Toni Dedola, putri sulung Nikita Mirzani ini tetap mengikuti akun Instaram Toni. Begitu pula pria asal Jerman itu yang juga masih mem-follow akun Instagram Lolly.

Alhasil, momen Lolly tak lagi mengenakan nama Toni Dedola di akun Instagram pribadinya itu pun membuat publik heboh. Banyak yang menduga hubungan Lolly dan Toni mulai merenggang.