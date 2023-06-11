Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dicibir Pansos karena Gaet Inara Rusli dan Inge Anugrah, Dokter Richard Lee: Emangnya Dosa?

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |13:00 WIB
Dicibir Pansos karena Gaet Inara Rusli dan Inge Anugrah, Dokter Richard Lee: Emangnya Dosa?
Inara Rusli, Richard Lee, dan Inge Anugrah. (Foto: Selvianus/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Dokter Richard Lee, seorang pengusaha klinik dan produk kecantikan, memutuskan bekerjasama dengan Inara Rusli dan Inge Anugrah. Ia menjadikan Inara sebagai brand ambassador produk dan Inge sebagai marketing director di salah satu anak perusahaannya.

Dengan mengandeng orang-orang tengah viral karena masalah rumah tangga, sebagian warganet menilai bahwa Dokter Richard Lee tengah pansos alias panjat sosial.

Richard mengaku tidak masalah jika kerja samanya dengan Inara dan Inge dianggap pansos. Menurutnya, untuk mendompleng dari ketenaran seseorang bukan sesuatu yang dilarang secara ajaran agama.

"Emang dosa ya pansos? Menurutku, pansos itu nggak dosa ya. Memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya itu tidak dosa," kata Dokter Richard Lee saat ditemui di Kawasan Grogol, Jakarta Barat baru-baru ini.

Berkaca dari viralnya Inara saat membuka cadar sekaligus dijadikan brand ambassador, Richard mengaku ingin membantu ibu tiga anak itu untuk mendapat pekerjaan. Namun, ia tak menyanggah jika viralnya momen tersebut dijadikan untuk menambah pundi-pundi uang.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138497/richard_lee-Gxh8_large.jpg
Richard Lee Menyesal Tak Bongkar Kelakuan Aldy Maldini Sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273/richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128226/richard_lee-dgaX_large.jpg
Richard Lee Jadikan Lebaran Perdana sebagai Momen Refleksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120294/richard_lee-AqHj_large.jpg
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120217/richard_lee-JB9l_large.jpg
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120204/richard_lee-3LMk_large.jpg
Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement