10 Fakta Menarik Simon Cowell yang Beri Golden Buzzer ke Putri Ariani

JAKARTA - Simon Cowell merupakan sosok yang sudah dikenal luas di dunia hiburan. Belakangan, ia makin disorot lantaran memberikan Putri Ariani, penyanyi asal Indonesia Golden Buzzer saat mengikuti audisi America's Got Talent 2023.

Ia merupakan orang yang bertanggung jawab di balik berbagai acara TV favorit di dunia seperti American Idol, The X Factor, dan tentu saja America's Got Talent. Bahkan Simon juga memiliki andil atas terbentuknya One Direction yang kini dikenal di seluruh dunia.

Berikut ini Okezone rangkum 10 fakta menarik Simon Cowell, melansir dari The Things, Minggu (11/6/2023).

1. Pernah Kerja di Mail Room

Selepas lulus sekolah, Simon Cowell sempat bekerja untuk film The Shining, namun dia benci pekerjaan itu dan tidak cocok dengan rekan kerjanya. Dengan bantuan sang ayah, ia akhirnya bekerja di mail room EMI Music Publishing.

Ia rupanya punya minat besar dengan musik dan meneruskan pekerjaan itu. Simon muda berharap bisa naik di perusahaan tersebut.





2. Gagal Bangun Label Musik Sendiri

Simon meninggalkan EMI Music pada awal 1980-an setelah mendapatkan pengalaman serta koneksi yang kuat. Dibantu oleh bos EMI, Ellis Rich, ia membentuk label E&S Music, namun hanya bekerja selama beberapa tahun.

Ia meninggalkan perusahaan itu pada 1985, kemudian membentuk label lain yakni Fanfare Records. Sayangnya kesuksesan perusahaan itu hanya bertahan sebentar hingga Simon terpaksa kembali ke rumah orangtuanya pada 1989.