HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cuti jadi Wabup Bandung, Sahrul Gunawan Siap Boyong Istri Naik Haji

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |08:30 WIB
Cuti jadi Wabup Bandung, Sahrul Gunawan Siap Boyong Istri Naik Haji
Sahrul Gunawan. (Foto: Instagram/@sahrulgunawanofficial)
JAKARTA - Aktor Sahrul Gunawan tengah menikmati status barunya menjadi seorang suami dari Dine Mutiara. Ia berencana memboyong istri dan keluarga pergi menjalankan ibadah haji.

Wakil Bupati Bandung, Jawa Barat itu akan ambil cuti untuk menjalani ibadah bersama keluarganya. Keberangkatannya untuk jalani ibadah haji juga sudah disetujui oleh Bupati Bandung.

"Kalau ke luar negeri iya ijin. Tahun lalu aku enggak bisa karena Bupati saya haji, enggak mungkin dua-duanya nya berangkat," kata Sahrul Gunawan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, belum lama ini.

"Kalau sekarang insya allah udah di tanda tangan beliau juga. Ya memang aku enggak se-free waktu itu ya," sambungnya.

Halaman:
1 2
