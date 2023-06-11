Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Resepnya Viral, Rafael Tan Ingin Buka Cabang Seblak di Seluruh Indonesia

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |07:37 WIB
Resepnya Viral, Rafael Tan Ingin Buka Cabang Seblak di Seluruh Indonesia
Rafael Tan. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Sosok Rafael Tan kini tak hanya dikenal sebagai personel boyband SM*SH, ia mendapat julukan sebagai 'Duta Seblak'. Konten membuat seblaknya viral di media sosial dan direspons positif oleh publik.

Tak ayal, banyak yang ingin mencoba seblak viral Rafael Tan itu. Sayangnya warung seblaknya itu berada di Garut, Jawa Barat. Namun ia bisa memberikan layanan pre-order hanya 100 cup.

"Kalau di Garut sendiri ada rumah makan dan restonya. Kalau di Jakarta open pre order. Waduh (orderan) membludak sih," ungkap Rafael Tan di kawasan Mampang, Jakarta Selatan.

"Aku cuma bisa terima kalau open PO itu maksimal 100 cup kalau lebih nggak sanggup," tambahnya.

Pasalnya, pria asal Garut itu mengaku tak sanggup bila harus mempersiapkan bahan-bahan seblak, yang masih dilakukan secara manual.

"Karena harus nguleknya lumayan banget, cabe diulek, bawang putih diulek, kencur diulek. Jadi itu pun saya memperkerjakan dua teman saya. Paling maksimal open PO itu 100," jelas Rafael Tan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
