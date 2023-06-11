7 Artis Indonesia yang Pernah Jadi Korban Hoax Meninggal di 2023

Artis Indonesia yang pernah jadi korban hoax meninggal di 2023. (Foto: Agnez Mo/Instagram/@agnezmo)

JAKARTA - Deretan artis Indonesia yang pernah jadi korban hoax meninggal. Ada yang dirumorkan meninggal di tengah berjibaku dengan penyakit yang mereka idap, lainnya dikabarkan berpulang karena kecelakaan.

Berikut deretan artis Indonesia yang pernah jadi korban hoax meninggal versi Okezone.

1.Agnez Mo

Artis Indonesia yang pernah jadi korban hoax meninggal. (Foto: Agnez Mo/Instagram/@agnezmo)

Agnez Mo dikabarkan meninggal dunia akibat dibunuh temannya di Amerika Serikat, pada 18 Mei silam. Kabar itu tersebar di Facebook dan YouTube dan sempat membuat resah fans. Namun Kemenkominfo kemudian menegaskan kabar tersebut hanya hoax pada 30 Mei 2023.

2.Ruben Onsu

Artis Indonesia yang pernah jadi korban hoax meninggal. (Foto: Ruben Onsu/Instagram/@ruben_onsu)

Kabar Ruben Onsu meninggal dunia diunggah channel YouTube Ragam Informasi, pada 30 April 2023. Dia dikabarkan meninggal akibat kondisi kesehatannya menurun setelah divonis mengidap Empty Sella Syndrome.

3.Raffi Ahmad

Artis Indonesia yang pernah jadi korban hoax meninggal. (Foto: Raffi Ahmad/Okezone)

Raffi Ahmad merupakan salah satu artis Indonesia yang pernah jadi korban hoax meninggal. Dalam video yang sempat viral di Facebook dan YouTube, pada 15 April 2023, sang presenter dikabarkan meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil.