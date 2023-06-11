Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Onew SHINee Surati Fans Usai Umumkan Vakum dari Panggung Hiburan

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |00:34 WIB
Onew SHINee Surati Fans Usai Umumkan Vakum dari Panggung Hiburan
Onew SHINee surati fans usai umumkan vakum dari panggung hiburan. (Foto: GQ)
SEOUL - Onew akhirnya merilis keterangan resmi setelah SM Entertainment mengumumkan dirinya akan vakum sementara waktu dari konser dan promosi album SHINee karena alasan kesehatan. 

"Mungkin, beberapa orang terkejut dengan pengumuman tersebut. Karena itu, aku menulis ini. Intinya, aku akan kembali promosi bersama SHINee setelah sembuh," katanya dalam unggahan di Instagram, pada Sabtu (10/6/2023). 

Onew kemudian meminta maaf jika kondisi kesehatannya membuat khawatir penggemar. Untuk bisa sembuh dengan baik, dia merasa, vakum sementara dan fokus pada pengobatan adalah keputusan paling tepat. 

"Aku mengambil keputusan ini agar bisa melindungi apa yang ingin kulindungi dan karena masa depan lebih penting. Karena itu, kalian (fans) harus selalu sehat dan bahagia. Aku akan kembali dengan sehat," imbuhnya. 

Onew SHINee surati fans usai mengumumkan vakum dari panggung hiburan. (Foto: GQ)

Unggahan Onew SHINee itu kemudian ramai mendapat dukungan fans. "Kesehatanmu adalah hal utama dan ketahuilah kami menginginkan kau sehat dan bahagia. Jangan minta maaf karena kau memang perlu beristirahat setelah sibuk 2 tahun terakhir." 

