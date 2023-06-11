Nonton Resident Evil: The Final Chapter di Vision+: Manusia Akan Punah karena Zombie?

JAKARTA – Vision+ kembali menghadirkan tayangan berkualitas dari seluruh dunia. Seperti film Resident Evil: The Final Chapter yang bisa disaksikan melalui channel AXN.

Resident Evil: The Final Chapter dibintangi oleh Milla Jovovich sebagai Alice, Ali Laster sebagai Claire Redfield, Shawn Roberts sebagai Albert Wesker, Iain Glen sebagai Dr. Alexander Isaacs, William Levy sebagai Christian, Ruby Rose sebagai Abigail, Lee Joon-gi sebagai Commander Lee, dan berbagai pemeran berbakat lainnya.

Film Resident Evil: The Final Chapter merupakan film keenam dan terakhir dari rangkaian seri film Resident Evil. Film ini merupakan lanjutan dari Resident Evil: Retribution dan dibuat berdasarkan serial video game horor Capcom.

Resident Evil: The Final Chapter menceritakan kelanjutan kisah Resident Evil: Retribution, di mana Alice, Jill, Leon, Ada, dan Becky, dikhianati oleh Wesker dan harus menghadapi tantangan baru.

Alice dan teman-temannya harus kembai ke Raccoon City atau Kota Raccoon, tempat di mana virus zombie dimulai. Mereka kembali ke Umbrella Corporation dan menyiapkan pasukan untuk menyelamatkan umat manusia dari serangan zombie.