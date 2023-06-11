Lengkapi Debut EP, D4VD Rilis Single Sleep Well

JAKARTA - Musisi D4VD kembali merilis single ballad berjudul Sleep Well pada 26 Mei lalu. Lagu ini terangkum dalam EP debutnya, 'Petals to Thorns'.

Melalui Sleep Well, D4VD berusaha memikat pendengar dengan membuka sisi barunya. Hal itu ditunjukkan lewat instrumen, lirik, hingga gaya vokalnya.

BACA JUGA: Idgitaf Rilis Single Kehilangan Sebagai Penutup Album Perdana

"Dengan instrumen Woozy yang berpadu mulus dengan lirik penuh cinta, melambangkan romansa dengan semangat para remaja. Lagu ini juga menandai pergeseran suara dari single sebelumnya, menawarkan vokal stripped-down yang memungkinkan jangkauan falsetto semakin bersinar," ujar D4VD dalam rilis yang diterima Okezone.

EP 'Petals to Thorns' menyajikan berbagai genre musik. D4VD memanjakan telinga penggemarnya melalui R&B, indie rock, hingga grunge.