MUSIK

Sempat Bocor di Medsos, Lana Del Rey Akhirnya Resmi Rilis Single Say Yes to Heaven

Lintang Tribuana , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |23:00 WIB
Sempat Bocor di Medsos, Lana Del Rey Akhirnya Resmi Rilis Single <i>Say Yes to Heaven</i>
Lana Del Rey. (Foto: Instagram/@lanadelreybr)
JAKARTA - Penyanyi sekaligus penulis lagu Lana Del Rey merilis single baru berjudul 'Say Yes to Heaven' pada 19 Mei 2023 setelah sempat bocor di media sosial beberapa waktu lalu.

Potongan lagunya sempat beredar di TikTok dan memberikan dampak untuk lagu yang baru dirilis. Rupanya lagu tersebut sudah ada sejak lama, ditulis sejak 2012 dengan bantuan Rick Nowels sebagai co-writer.

Akibatnya bagian-bagian lagu ini mulai bocor di internet pada 2016, sementara versi penuh dan panjangnya bermunculan pada 2020. Guna mengakalinya, Lana memberikan sentuhan yang berbeda.

"Agar membedakan dengan versi yang sudah bocor, aku menyematkan gitar listrik sebagai elemen yang kuat, tapi tetap berusaha untuk mempertahankan moodnya," ujar Lana Del Rey.

