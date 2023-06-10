Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Raih Golden Buzzer di America's Got Talent, Ike Julies Tiati Sebut Putri Ariani Sebagai Inspirasi

Nur Khabibi , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |19:15 WIB
Raih <i>Golden Buzzer</i> di America's Got Talent, Ike Julies Tiati Sebut Putri Ariani Sebagai Inspirasi
Putri Ariani (Foto: Instagram)
JAKARTA - Prestasi Putri Ariani yang mampu meraih Golden Buzzer dari Simon Cowell di ajang America's Got Talent menjadi perbincangan seluruh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali juru bicara nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati yang juga turut memberikan apresiasinya atas keberhasilan Putri Ariani.

Sebagaimana diketahui, Golden Buzzer sendiri merupakan sebuah tombol jalur cepat yang bisa meloloskan kontestan ke babak live show. Golden Buzzer sendiri menjadi istimewa karena masing-masing dewan juri hanya memiliki satu kali kesempatan di setiap musimnya.

"Putri mampu tampil sangat percaya diri di hadapan para juri. Hal ini tentu bisa memberikan inspirasi kepada anak-anak Indonesia. Khususnya anak-anak penyandang disabilitas," ujar Ike, Sabtu (10/6/2023).

"Bahwa meskipun punya kekurangan, tetapi tidak menjadi penghambat untuk bisa berprestasi, bukan hanya di tingkat nasional namun juga di tingkat internasional," sambungnya.

Putri Ariani

Sementara itu, Ike Julies Tiati yang merupakan mantan news anchor dengan nama Ike Suharjo itu menyebut berharap agar keberhasilan Putri Ariani pada ajang America’s Got Talent diharapkan dapat membuka mata pemerintah. Mengingat, kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyandang disabilitas belumlah dapat terimplementasikan dengan baik.

Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Sumatera Selatan II itu juga mengatakan bahwa ada cukup banyak kesulitan bagi para disabilitas untuk bisa mengakses pendidikan inklusi, sarana prasarana publik yang kurang ramah disabilitas, hingga kesulitan untuk mendapat pekerjaan.

