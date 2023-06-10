Tampil di Musikustik, Ghea Indrawari dan Salma Sapa Para VListeners di Anjungan Sarinah

JAKARTA - Musikustik kembali hadir menyapa para VListeners dari Anjungan Sarinah pada Jumat, 9 Juni 2023 kemarin. Duo jebolan Indonesian Idol bahkan sukses menggemparkan Musikustik dalam penampilan mereka malam kemarin.

Acara ini sendiri dibuka dengan penampilan dari Ghea Indrawari. Musisi kelahiran Singkawang ini diketahui merupakan finalis 5 besar di ajang Indonesian Idol season 9 pada 2018.

Dalam penampilannya, Ghea tampak membuka aksi panggung dengan membawakan lagu berjudul Rindu. Kehadiran Ghea tentunya tak hanya mengobati rasa rindu VListeners, tetapi juga memberikan kabar bahagia lantaran ia baru saja merilis single terbaru pada 18 Mei 2023 kemarin berjudul Jiwa Yang Bersedih.

Aksi panggung Ghea kembali dilanjutkan lewat lagu Kamu Anggap Apa? Menariknya, suasana Sarinah semakin heboh ketika Ghea membawakan salah satu lagu hits-nya Rasa Cinta Ini dimana. Para VListeners sontak bernyanyi bersama menikmati lagu tersebut sebelum akhirnya ditutup dengan lagu terbarunya yang diakuinya merupakan curahan hati atas kehidupan yang ia lalui.

Kehebohan Musikustik di Sarinah tidak berhenti sampai disitu. Jawara dari Indonesian Idol season 12 yakni Salma Salsabil diketahui langsung mengambil alih panggung dan menyapa Vlistners. Ia bahkan membuka. penampilannya dengan membawakan cover lagu dari Pamungkas yang berjudul Monolog dengan aransemen yang berbeda dari lagu aslinya.

Dalam kesempatan itu, Salma sempat mengajak para fansnya menyanyikan yel-yel bersama untuk kembali memeriahkan suasana. Gadis kelahiran Probolinggo ini lalu melanjutkan aksi panggungnya dengan membawakan lagu yang berhasil diciptakannya kala masih dalam acara Indonesian Idol berjudul Menghargai Kata Rindu.