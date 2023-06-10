Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bad Parenting - The Confession Ajak Penonton Lebih Dekat dengan Bintang Series Bad Parenting

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |14:30 WIB
<i>Bad Parenting - The Confession</i> Ajak Penonton Lebih Dekat dengan Bintang Series Bad Parenting
Bad Parenting - The Confession (Foto: Vision+)




JAKARTA - Vision+ sempat mendulang kesuksesan lewat original series Bad Parenting yang rilis pada Juli 2022 lalu. Ingin kembali mengulang kesuksesan tersebut, Vision+ kini menyajikan sebuah konten di balik kisah Bad Parenting yang membahas lebih dalam mengenai karakter-karakternya.

Berjudul Bad Parenting - The Confession, series ini nantinya akan membahas mengenai karakter-karakter yang menguji pernikahan sang tokoh utama. Sebut saja seperti kekasih di masa lalu yang kembali, hingga rekan kerja yang sedang membangun bisnis bersama.

Bad Parenting - The Confession menampilkan para pemain yang bercerita tentang karakter mereka masing-masing, dari sudut pandang yang belum diceritakan sebelumnya. Beberapa di antaranya pun tak ragu menceritakan pengalaman pribadi mengenai keluarga yang mereka rasa berkaitan dengan serial Bad Parenting itu sendiri.

Sama seperti series Bad Parenting sebelumnya, Bad Parenting-The Confession akan kembali diperankan oleh Nadila Ernesta sebagai Monica, Zidni Hakim sebagai Toby, Assila Corina sebagai Sarah, Maddy Slinger sebagai Teresa, Alif Anwar sebagai Mario, Melly Manuhutu sebagai Tante Heni, Samuel Rizal sebagai Randy, Finn Bramasta sebagai Leo, Usama Harbatah sebagai Pak Toto, dan berbagai pemain berbakat lainnya.

Bad Parenting - The Confession

Secara garis besar, serial Bad Parenting sendiri menceritakan tentang sebuah keluarga yang tampak baik-baik saja dari luar, namun sebenarnya menyimpan masalah yang tak kunjung selesai. Meski orang tuanya masih bersama, anak-anaknya merasa bahwa mereka merupakan anak broken home.

Dalam serial ini, diceritakan bahwa masalah yang dialami oleh sang ibu dan ayah juga berimbas ke anak-anaknya, yang pada akhirnya memiliki masalah masing-masing, mulai dari anak pertama yang suka memberontak, anak kedua yang selalu menyimpan masalahnya sendiri, hingga anak ketiga yang terlalu manja dan tak dapat membela diri.

Penasaran dengan kisah lengkapnya? Nonton segera Bad Parenting – The Confession di Vision+!

