Hari Ini Dahsyat Weekend Sore Digelar Live dari Pasar Modern Mutiara Karawaci

JAKARTA - Mengisi waktu di akhir pekan, Dahsyat akan kembali hadir secara live pada hari ini, Sabtu, (10/6/2023) dari Pasar Modern Mutiara Karawaci. Bertajuk Dahsyat Weekend Sore, acara ini akan digelar mulai pukul 14.00 WIB nanti.

Bukan hanya diisi dengan penampilan para host yang kece seperti Raffi Ahmad, Denny Cagur, Ayu Dewi, Anrez Adelio, dan Claudia Andhara, Dahsyat Weekend Sore juga akan diisi dengan penampilan beberapa musisi Indonesia.

Bagi kamu yang sering menyaksikan ajang pencarian bakat milik MNC Group, tentunya sudah tak asing lagi dengan Rony Parulian (Indonesian Idol XII), Daniel Pattinama (The Voice Indonesia 2016 dan X Factor Indonesia 2022), hingga Fatin Shidqia (X Factor Indonesia 2013) bukan? Keempatnya akan hadir di siang hari nanti dalam Dahsyat Weekend Sore.

Tak hanya itu saja, Dahsyat Weekend Sore juga akan dimeriahkan oleh band Hijau Daun.

Untuk warga Karawaci dan sekitarnya yang ingin menonton Dahsyat Weekend Sore, kalian bisa langsung datang ke Pasar Modern Mutiara Karawaci. Acara ini juga bisa disaksikan secara online melalui RCTI+. Jangan sampai ketinggalan ya!

(van)