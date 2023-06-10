Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Hari Ini Dahsyat Weekend Sore Digelar Live dari Pasar Modern Mutiara Karawaci

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:50 WIB
Hari Ini <i>Dahsyat Weekend Sore</i> Digelar Live dari Pasar Modern Mutiara Karawaci
Dahsyat Weekend Sore (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Mengisi waktu di akhir pekan, Dahsyat akan kembali hadir secara live pada hari ini, Sabtu, (10/6/2023) dari Pasar Modern Mutiara Karawaci. Bertajuk Dahsyat Weekend Sore, acara ini akan digelar mulai pukul 14.00 WIB nanti.

Bukan hanya diisi dengan penampilan para host yang kece seperti Raffi Ahmad, Denny Cagur, Ayu Dewi, Anrez Adelio, dan Claudia Andhara, Dahsyat Weekend Sore juga akan diisi dengan penampilan beberapa musisi Indonesia.

Bagi kamu yang sering menyaksikan ajang pencarian bakat milik MNC Group, tentunya sudah tak asing lagi dengan Rony Parulian (Indonesian Idol XII), Daniel Pattinama (The Voice Indonesia 2016 dan X Factor Indonesia 2022), hingga Fatin Shidqia (X Factor Indonesia 2013) bukan? Keempatnya akan hadir di siang hari nanti dalam Dahsyat Weekend Sore.

Tak hanya itu saja, Dahsyat Weekend Sore juga akan dimeriahkan oleh band Hijau Daun.

Dahsyat Weekend Sore

Untuk warga Karawaci dan sekitarnya yang ingin menonton Dahsyat Weekend Sore, kalian bisa langsung datang ke Pasar Modern Mutiara Karawaci. Acara ini juga bisa disaksikan secara online melalui RCTI+. Jangan sampai ketinggalan ya!

(van)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/598/3150139/dahsyat_spektakuler-ORVx_large.jpg
Armada hingga Happy Asmara Ramaikan Dahsyat Spektakuler di Mojokerto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/598/3074537/dahsyatnya_timnas_indonesia-Ksbv_large.jpeg
RCTI Gelar Dahsyatnya Timnas Indonesia di Bandung: Semakin Seru dengan Meet and Greet dan Nobar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/08/598/2843312/dahsyat-weekend-sore-rayakan-hut-bhayangkara-ke-77-S8XUBOx5JK.jpg
Dahsyat Weekend Sore Rayakan HUT Bhayangkara ke-77
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/598/2822204/jadi-pendatang-baru-terdahsyat-salma-idol-semoga-bisa-jadi-pacuan-rcN2mmo3KD.jpg
Jadi Pendatang Baru Terdahsyat, Salma Idol: Semoga Bisa Jadi Pacuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/30/598/2822180/anrez-adelio-tak-menyangka-raih-penghargaan-co-host-terdahsyat-2023-ZOYAM1lV8J.jpg
Anrez Adelio Tak Menyangka Raih Penghargaan Co-host Terdahsyat 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/19/598/2816871/saksikan-dahsyat-weekend-sore-gratis-di-cbd-ciledug-ClBoub41QE.jpg
Saksikan, Dahsyat Weekend Sore Gratis di CBD Ciledug
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement