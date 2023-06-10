Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Usai Operasi Kantung Mata, Doddy Sudrajat Justru Disebut Mirip Setan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |23:50 WIB
Usai Operasi Kantung Mata, Doddy Sudrajat Justru Disebut Mirip Setan
Doddy Sudrajat (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Doddy Sudrajat baru saja menjalani operasi pada bagian wajahnya. Ya, ayah dari Mayang Lucyana Fitri ini baru-baru ini menjalani operasi untuk memperbaiki kantung matanya di sebuah klinik.

Bukan tanpa sebab, Doddy mengatakan bahwa dirinya memiliki tujuan agar dirinya semakin terlihat tampan atau ganteng usai menjalani operasi kantung mata. Ia pun sempat berkelakar ingin terlihat ganteng jika kelak menikah lagi.

"Daddy ingin memperganteng ya. Ada sesuatu yang mau dioperasi nih di bagian tubuh daddy, untuk persiapan nikah juga mungkin kali ya," ujar Doddy Sudrajat dikutip dari akun Instagramnya.

Untuk memperganteng wajahnya, kakek dari Gala Sky ini bahkan rela menggelontorkan uang sebesar Rp40 juta. Namun, hal tersebut tampaknya bukan menjadi masalah bagi Doddy, mengingat ia merasa bahwa operasi tersebut mampu membuat wajahnya semakin tampan.

Doddy Sudrajat

Akan tetapi, usai beberapa hari di operasi, bagian bawah mata ayah mendiang Vanessa Angel ini terlihat semakin menghitam. Hal ini bahkan bisa dilihat dari unggahan akun Instagram @madamgosipofficial.

Sontak, netizen pun berbondong-bondong memberikan komentar mereka atas hasil operasi yang dijalani oleh Doddy Sudrajat. Sayangnya, mereka justru mengatakan bahwa tak ada perubahan sama sekali di wajah Doddy, meski ia sudah menjalani operasi di kantung matanya.

"Gak ada bedanya sebelum n sesudah," kata abdul***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
