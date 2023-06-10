Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lucinta Luna Minta Presiden Mengirimnya ke Ajang Miss Universe Tanpa Seleksi

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |22:50 WIB
Lucinta Luna Minta Presiden Mengirimnya ke Ajang Miss Universe Tanpa Seleksi
Lucinta Luna (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna menuliskan surat terbuka yang ditujukannya untuk Presiden Joko Widodo. Surat tersebut diketahui ditulis oleh bintang film Bridezilla ini di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 9 Juni 2023 kemarin.

Dalam unggahannya, selebgram 33 tahun ini tampak membagikan video saat dirinya berjalan layaknya seorang model profesional. Bahkan dengan bakatnya berlenggak-lenggok tersebut, secara berani Lucinta meminta agar Presiden Jokowi mengirimnya sebagai perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe tahun depan.

"Teruntuk Bapak Presiden @jokowi @missuniverse @missuniverse_id @annejkn.official @poppycapella_ @riomotret. Salam hangat yang saya hormati, semoga tahun depan Lucinta bisa diberi kesempatan untuk menjadi calon Miss Universe perwakilan Indonesia," tulis Lucinta Luna.

"InsyaAllah Lucinta akan berusaha semaksimal sekali untuk mengharumkan nama baik Indonesia," harapnya.

Lucinta Luna

Menariknya, Lucinta tampak sedikit memaksa ayah Kaesang Pangarep itu untuk langsung mengirimnya ke ajang Miss Universe sebagai perwakilan negara Indonesia. Bahkan ia meminta agar dirinya dikirim tanpa melalui seleksi ketat lantaran yakin sudah memenuhi kriteria sebagai kandidat Miss Universe.

"Alangkah baiknya semoga setelah melihat video ini jangan dipikir-pikir dulu yah, langsung aja kirim aku ke ajang Miss Universe biar Lucinta buktikan bahwa aku punya prestasi yang sangat smart alias (Kutilang = Kurus Tinggi Langsing)," paparnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/14/33/3162701/lucinta_luna-FqYg_large.jpg
Lucinta Luna Berharap Nikita Mirzani segera Dibebaskan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/10/33/3112230/lucinta_luna-Tghs_large.jpg
Isa Zega Ditangkap, Lucinta Luna: No Comment, Aku Enggak Mau Kotori Tanganku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/16/33/3095834/isa_zega-t3ke_large.jpg
Isa Zega Klarifikasi Usai Lucinta Luna Ngaku Dijebak dalam Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090577/lucinta_luna-i8zS_large.jpg
Kronologi Perseteruan Lucinta Luna dengan Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090565/lucinta_luna-Mp2H_large.jpg
6 Sumber Kekayaan Lucinta Luna, Selebgram yang Mengaku Dijebak Isa Zega
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/33/3090432/lucinta_luna-JuB0_large.jpg
Biodata dan Agama Lucinta Luna, yang Diduga Jadi Korban Isa Zega
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement