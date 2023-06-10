Lucinta Luna Minta Presiden Mengirimnya ke Ajang Miss Universe Tanpa Seleksi

JAKARTA - Lucinta Luna menuliskan surat terbuka yang ditujukannya untuk Presiden Joko Widodo. Surat tersebut diketahui ditulis oleh bintang film Bridezilla ini di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 9 Juni 2023 kemarin.

Dalam unggahannya, selebgram 33 tahun ini tampak membagikan video saat dirinya berjalan layaknya seorang model profesional. Bahkan dengan bakatnya berlenggak-lenggok tersebut, secara berani Lucinta meminta agar Presiden Jokowi mengirimnya sebagai perwakilan Indonesia di ajang Miss Universe tahun depan.

"Teruntuk Bapak Presiden @jokowi @missuniverse @missuniverse_id @annejkn.official @poppycapella_ @riomotret. Salam hangat yang saya hormati, semoga tahun depan Lucinta bisa diberi kesempatan untuk menjadi calon Miss Universe perwakilan Indonesia," tulis Lucinta Luna.

"InsyaAllah Lucinta akan berusaha semaksimal sekali untuk mengharumkan nama baik Indonesia," harapnya.

Menariknya, Lucinta tampak sedikit memaksa ayah Kaesang Pangarep itu untuk langsung mengirimnya ke ajang Miss Universe sebagai perwakilan negara Indonesia. Bahkan ia meminta agar dirinya dikirim tanpa melalui seleksi ketat lantaran yakin sudah memenuhi kriteria sebagai kandidat Miss Universe.

"Alangkah baiknya semoga setelah melihat video ini jangan dipikir-pikir dulu yah, langsung aja kirim aku ke ajang Miss Universe biar Lucinta buktikan bahwa aku punya prestasi yang sangat smart alias (Kutilang = Kurus Tinggi Langsing)," paparnya.