HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diasuh Sus Rini, Mama Rieta Kagum dengan Kecerdasan Rayyanza di Usia 1,5 Tahun

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |20:50 WIB
Diasuh Sus Rini, Mama Rieta Kagum dengan Kecerdasan Rayyanza di Usia 1,5 Tahun
Rayyanza Malik Ahmad dan Rieta Amilia (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rayyanza Malik Ahmad, putra bungsu dari pasangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memang selalu berhasil mencuri perhatian netizen. Pasalnya, bocah 1,5 tahun tersebut bisa dikatakan cukup pintar dan memiliki wajah menggemaskan.

Bukan cuma netizen yang terpincut dengan sosok Rayyanza alias Cipung, sang nenek, Rieta Amilia juga mengakui kepintaran sang cucu. Bahkan hal tersebut terlihat dari unggahan akun TikTok @gadiskuat7711.

Dalam video berdurasi singkat tersebut, wanita yang sering disapa Mama Rieta ini terlihat tengah menyuapi sang cucu sambil bermain. Keduanya bahkan terlihat menggunakan tablet dan mulai menuliskan huruf di sana.

Menariknya, Cipung ternyata bisa menyebutkan sejumlah huruf yang ditulis oleh ibunda Nagita Slavina ini. Hal ini sontak membuat dirinya takjub dengan kepintaran sang cucu.

Rayyanza

"Hahaha, anak kecil apa sih ini? Tahu dia," ucap seseorang di belakang kamera.

Melihat kemampuan adik Rafathar menyebutkan sejumlah huruf di usianya yang baru 1,5 tahun, membuat Mama Rieta kebingungan. Ia bahkan sempat bertanya pada Sus Rini, pengasuh Rayyanza terkait hal itu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
