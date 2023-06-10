Kondisi Terbaru Irish Bella Usai Ammar Zoni Terjerat Kasus Narkoba

JAKARTA - Umi Pipik angkat bicara terkait kondisi sahabatnya, Irish Bella, usai suaminya ditahan akibat kasus narkoba.

Menurut Umi Pipik, ibu dua anak tersebut kini berada dalam kondisi tenang meskipun hingga saat ini suaminya masih menjalani rehabilitasi terkait narkoba. Bahkan, ibunda Abidzar tersebut mengatakan bahwa perempuan yang akrab disapa Ibel itu lebih getol beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah SWT.

"Kalau yang saya lihat dia lebih tenang, lebih bisa tertawa lepas maksudnya sudah memasrahkan semuanya. Dia lebih dekat ke Allah dan sudah menemukan jawabannya," ujar Umi Pipik dalam tayangan di kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip Sabtu (10/6/2023).

Sebagai sahabat, Umi Pipik tentunya tak pernah berhenti memberikan dukungan kepada bintang film Me vs Mami tersebut. Ia pun mengaku cukup takjub dengan ketegaran hati Ibel lantaran tidak mau mengumbar aib Ammar Zoni.

Menariknya, Ibel pun dinilai Umi Pipik cukup berperan sebagai pelindung bagi Ammar Zoni di tengah persoalan yang sedang dihadapinya.