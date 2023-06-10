Baim Wong Terbang ke Malaysia Usai Gagal Naik Haji dan Paula Verhoeven Alami Keguguran

JAKARTA - Baim Wong baru saja mengumumkan kabar kurang menyenangkan terkait kegagalannya pergi Haji serta kondisi Paula Verhoeven. Sempat mendapat tudingan miring mulai dari prank hingga gagal Haji lantaran duduk di pesawat kelas ekonomi, Baim pun tampak memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

Melalui akun Instagramnya, Baim mengatakan bahwa dirinya gagal pergi Haji lantaran beberapa alasan. Salah satunya saat mengetahui bahwa Paula mengalami keguguran calon anak ketiganya.

BACA JUGA: Paula Verhoeven Keguguran Jadi Salah Satu Alasan Baim Wong Gagal Pergi Haji

Setelah gagal pergi Haji dan istrinya mengalami keguguran, Baim kini dikabarkan tengah berada di Malaysia. Berdasarkan pantauan, rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven di Kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, bahkan terlihat sangat sepi.

Kabar keberangkatan Baim ke Negeri Jiran itu disampaikan sopir pribadinya, Slamet.

BACA JUGA: Ustadz Aditya Sebut Baim Wong Batal Pergi Haji Lantaran Naik Pesawat Kelas Ekonomi

"Baim malam tadi ke Malaysia. Bisnis mungkin," kata Slamet selaku sopir pribadi Baim Wong, Sabtu (10/6/2023).

"Nggak tahu jalan-jalan, ngga tahu pastinya ya," sambungnya.