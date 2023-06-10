Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Baim Wong Terbang ke Malaysia Usai Gagal Naik Haji dan Paula Verhoeven Alami Keguguran

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |18:50 WIB
Baim Wong Terbang ke Malaysia Usai Gagal Naik Haji dan Paula Verhoeven Alami Keguguran
Baim Wong (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong baru saja mengumumkan kabar kurang menyenangkan terkait kegagalannya pergi Haji serta kondisi Paula Verhoeven. Sempat mendapat tudingan miring mulai dari prank hingga gagal Haji lantaran duduk di pesawat kelas ekonomi, Baim pun tampak memberikan klarifikasi terkait hal tersebut.

Melalui akun Instagramnya, Baim mengatakan bahwa dirinya gagal pergi Haji lantaran beberapa alasan. Salah satunya saat mengetahui bahwa Paula mengalami keguguran calon anak ketiganya.

Setelah gagal pergi Haji dan istrinya mengalami keguguran, Baim kini dikabarkan tengah berada di Malaysia. Berdasarkan pantauan, rumah Baim Wong dan Paula Verhoeven di Kawasan Tanah Kusir, Jakarta Selatan, bahkan terlihat sangat sepi.

Kabar keberangkatan Baim ke Negeri Jiran itu disampaikan sopir pribadinya, Slamet.

Baim Wong dan keluarga

"Baim malam tadi ke Malaysia. Bisnis mungkin," kata Slamet selaku sopir pribadi Baim Wong, Sabtu (10/6/2023).

"Nggak tahu jalan-jalan, ngga tahu pastinya ya," sambungnya.

Halaman:
1 2
