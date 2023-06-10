Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aris Idol Jual Gitar Seharga Rp13 Juta ke Raffi Ahmad untuk Beli Nasi Padang

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |17:50 WIB
Aris Idol Jual Gitar Seharga Rp13 Juta ke Raffi Ahmad untuk Beli Nasi Padang
Aris Idol
JAKARTA - Raffi Ahmad dikenal sebagai artis yang kerap membantu rekan-rekannya. Sikap dermawannya bahkan tak jarang membuat teman-temannya kagum dengan pria 35 tahun itu.

Salah satu rekan artis yang sempat mendapatkan bantuan ketika tengah kesulitan ekonomi ialah Aris Idol. Dalam tayangan FYP, pria yang kini menjadi vokalis ST12 itu mengaku pernah menjual gitar kesayangannya pada Raffi lantaran mengalami kesulitan keuangan.

Menariknya, dari sekian banyak rekan artis yang dimintai bantuan, hanya Raffi lah yang serius membantunya.

"Waktu itu 2021 benar-benar nggak punya uang, akhirnya mutusin buat jual gitar kesayangan," ungkap Aris Idol.

Aris Idol

"Aku DM-DM Instagram semua artis dan yang nyangkut Aa Raffi ini," sambungnya.

Setelah Raffi menyetujui untuk membantunya, Aris pun mengatakan jika ia dan istrinya langsung datang ke kediaman suami Nagita Slavina tersebut. Ia pun akhirnya menjual gitar kesayangannya dengan harga Rp13 juta.

"Langsung pas dapat jawaban dari Aa, kita ke rumahnya langsung. Sama istri itu ke sana," bebernya.

"Memang aku butuhnya itu Rp 13 juta jadi dibeli sama Aa ya Rp 13 juta ya, nggak mau berlebihan," sambungnya.

