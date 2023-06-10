Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hobi Bikin Konten Parenting, Danny Anwar Kini Dijuluki Daddyfluencer

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |15:27 WIB
Hobi Bikin Konten Parenting, Danny Anwar Kini Dijuluki <i>Daddyfluencer</i>
Danny Anwar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Danny Anwar merupakan seorang influencer yang terkenal dengan genre parenting. Ia bahkan dikenal sebagai sosok family-man dan kerap membantu para orang tua mendapat produk berkualitas bagi buah hati mereka.

Sosok Danny sendiri dikenal cukup sering melakukan review produk bayi di akun sosial media. Bahkan, pemilik akun Instagram @mr.filipuss itu sampai mendapat julukan daddy milenial, mengingat tak banyak bapak-bapak yang memilih untuk menjadi seorang influencer parenting.

"Saya cukup yakin tidak banyak influencer yang statusnya seorang ayah, banyaknya ibu-ibu, yang aktif membahas dunia parenting dan review produk bayi," ujar Danny.

"Itu menurut saya jadi alasan kenapa saya disorot dan dijuluki daddy millenial alias daddyfluencer," sambungnya.

Danny Anwar

Bekerja sebagai seorang konten kreator, membuat Danny kini keluar dari zona nyamannya. Ia yang dulunya tertutup, kini justru lebih mudah bersosialisasi dengan banyak orang.

"Content creator membuat saya dapat lebih berekspresi dari yang awalnya cenderung tertutup menjadi lebih terbuka dan dapat bersosialisasi dengan orang banyak," jelasnya.

Meski cukup enjoy menikmati perannya sebagai influencer yang sudah memiliki penghasilan lebih dari cukup, Danny mengaku kerap mengalami kesulitan. Mengingat, ia kerap melibatkan putri kecilnya untuk tampil dalam kontennya.

"Kesulitan terbesar itu bagi waktu dalam me-review, photoshoot, visit event, edit konten, dan menyesuaikan mood dengan kondisi anak kalau ada endorsement," ujarnya.

Halaman:
1 2
