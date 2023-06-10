3 Kali Menikah dan Tak Punya Anak, Dewi Perssik: Allah Itu Sayang Sama Gue!

JAKARTA - Pedangdut Dewi Perssik sudah mengalami kegagalan tiga kali dalam membina rumah tangga. Selain gagal di pernikahan pertamanya dengan Saipul Jamil serta pernikahan kedua bersama Aldi Taher, ia juga diketahui baru 10 bulan bercerai dari Angga Wijaya.

Kendati demikian, pelantun Mimpi Manis ini mengaku hanya bisa pasrah dan menyebut bahwa dirinya mendapat banyak pelajaran berharga dari kegagalan tersebut. Ia pun mengaku amat bersyukur lantaran tidak memiliki anak dari para pria yang pernah menikahinya.

Wanita yang akrab disapa Depe ini mengaku tak peduli dengan tudingan mandul yang sempat dilayangkan netizen kepadanya. Sebab, ia sendiri mengaku pernah positif hamil saat masih berstatus sebagai istri Saipul Jamil.

Hal tersebut diungkap oleh Depe dalam akun sosial medianya baru-baru ini. Tepatnya, ketika ia disebut mandul oleh netizen.

“Si mandul,” ucap Dewi Perssik sambil membacakan komentar netizen.

Tak marah, wanita 37 tahun ini justru menanggapi santai cibiran tersebut. Mengingat, ia sendiri pernah mengandung buah cintanya dengan Saipul Jamil beberapa tahun silam, sebelum akhirnya keguguran.

“Allah itu maha manajemen yang terbaik. Contoh nih kalau misalkan seandainya, dulu kan gue pernah hamil terus keguguran,” beber Dewi Perssik.