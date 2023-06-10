Inara Rusli Bikin Heboh Lantaran Diduga Pakai Baju Transparan

JAKARTA - Inara Rusli lagi-lagi menjadi sorotan, usai membongkar perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh suaminya, Virgoun. Akan tetapi, kali ini netizen tampaknya memilih untuk tidak mengomentari kehancuran rumah tangga Inara dan Virgoun. Mereka justru lebih fokus pada penampilan dari ibu tiga anak tersebut.

Baru-baru ini, melalui akun Instagramnya, Inara terlihat mengunggah foto dirinya menggunakan kemeja hitam serta kerudung berwarna senada. Akan tetapi, pakaian yang dikenakan Inara tampak disorot lantaran modelnya yang transparan.

Sontak, hal itu menjadi sorotan netizen. Bahkan tak sedikit netizen mempertanyakan soal warna manset yang dikenakan Inara, lantaran serupa dengan warna kulitnya.

"Itu lengan gamis nya transparan gak sih? Apa aku salah liat ya? Apa sebenarnya pakai inner warna skin? Kenapa harus terlihat warna dalamnya. Gamisnya unik banget," tanya salah satu netizen.

"Itu baju tembus pandang sampai ke keteknya keliatan kalau mengangkat tangan?," lanjut netizen lain.