Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inara Rusli Bikin Heboh Lantaran Diduga Pakai Baju Transparan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |15:50 WIB
Inara Rusli Bikin Heboh Lantaran Diduga Pakai Baju Transparan
Inara Rusli (Foto: YouTube)
A
A
A

JAKARTA - Inara Rusli lagi-lagi menjadi sorotan, usai membongkar perselingkuhan yang diduga dilakukan oleh suaminya, Virgoun. Akan tetapi, kali ini netizen tampaknya memilih untuk tidak mengomentari kehancuran rumah tangga Inara dan Virgoun. Mereka justru lebih fokus pada penampilan dari ibu tiga anak tersebut.

Baru-baru ini, melalui akun Instagramnya, Inara terlihat mengunggah foto dirinya menggunakan kemeja hitam serta kerudung berwarna senada. Akan tetapi, pakaian yang dikenakan Inara tampak disorot lantaran modelnya yang transparan.

Sontak, hal itu menjadi sorotan netizen. Bahkan tak sedikit netizen mempertanyakan soal warna manset yang dikenakan Inara, lantaran serupa dengan warna kulitnya.

"Itu lengan gamis nya transparan gak sih? Apa aku salah liat ya? Apa sebenarnya pakai inner warna skin? Kenapa harus terlihat warna dalamnya. Gamisnya unik banget," tanya salah satu netizen.

Inara Rusli

"Itu baju tembus pandang sampai ke keteknya keliatan kalau mengangkat tangan?," lanjut netizen lain.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/33/3191605/insanul_fahmi-gBZH_large.jpg
Insanul Fahmi Sebut Penyebar Video CCTV 2 Jam Masih Orang Dekat Inara Rusli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191285/inara_rusli-6Eso_large.jpg
Inara Rusli Diisukan Hamil 2 Bulan, Insanul Fahmi: Anak Siapa Itu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/33/3191232/inara_rusli_dan_insanul_fahmi-gX5Z_large.jpg
Inara Rusli Damai dengan Insanul Fahmi, Kuasa Hukum Pilih Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190766/inara_rusli-oXwr_large.jpg
Polisi Segera Periksa Inara Rusli Terkait Dugaan Perselingkuhan dan Perzinaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/33/3190388/inara_rusli-JaRA_large.jpg
Inara Rusli Gadaikan Harta Gana-Gini, Eva Manurung: Enggak Bisa Suka-Suka!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/33/3190121/insanul_fahmi_dan_inara_rusli-dkST_large.jpg
Inara Rusli dan Insanul Fahmi Kembali Mesra, Laporan Polisi Diduga Hanya Gimmick
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement