Ameena Kembali Dihina Haters, Atta Halilintar: Saya Ada Salah Apa Sama Ibu?

JAKARTA - Beberapa hari lalu, Aurel Hermansyah sempat meluapkan amarahnya di media sosial lantaran ada seorang ibu yang menghina putrinya, Ameena. Dalam komentarnya, sang pemilik akun bahkan sempat menyebut jika Ameena mengalami down sindrom.

Meski Aurel sempat menyebut jika dirinya akan membawa komentar miring netizen tersebut ke ranah hukum, oknum haters tersebut nyatanya sama sekali tak takut. Bahkan baru-baru ini, Atta Halilintar tampak membeberkan sejumlah hinaan haters tersebut pada putrinya.

Dalam akun Instagramnya, Atta menunjukkan beberapa komentar haters tersebut. Bukan cuma membandingkan Ameena dengan Rayyanza, haters yang diketahui berjenis kelamin perempuan itu juga kembali menuding bahwa Ameena merupakan anak berkebutuhan khusus.

"Pintar apanya anak down s*****m suara ya diedit-edit dulu biar bisa apa2 sekolah di dalam rumah privat sama guru sekolah luar biasa anak kebutuhan khusus biar gak id**t," tulis haters tersebut.

"Kasihan kalah anak **n ya followersnya sama cipung," bunyi komentarnya yang lain.

Sebagai ayah, Atta pun tampak tak tinggal diam. Ia bahkan sempat mempertanyakan kesalahannya pada sang haters, sampai orang tersebut tega menghina putri kandungnya.

Tak hanya itu, Atta pun mengaku heran dengan mudahnya jari haters tersebut untuk menghina sang putri.

"Anak saya ada salah apa sama ibu??? Anak saya banyak kurang dimata ibu?? Dibilang oon, d*wn*ndrom i*iot dll... Heran ibu2 punya anak bisa ngatain anak orang lain," ujar Atta Halilintar.