Mobilnya Ditahan Polda Bali Lantaran Tak Punya BPKB, Jessica Iskandar Ngadu ke Kapolri

JAKARTA - Polda Bali hingga kini masih menahan sebuah mobil Alphard yang diakui oleh artis Jessica Iskandar merupakan miliknya. Sayangnya, mobil tersebut terpaksa masih ditahan dan tak diberikan pada Jedar, mengingat istri Vincent Verhaag itu tak bisa membuktikannya melalui bukti buku kepemilikan mobil alias BPKB.

Menanggapi hal tersebut, ibu dua anak ini pun angkat bicara di akun Instagram pribadinya. Ia bahkan menyebut jika mobil tersebut adalah miliknya dan membantah telah menjual mobil tersebut.

"Mobil alphard plat B73DAR milikku dan atas namaku. Tidak pernah saya jual, hanya saya sewakan," tulis Jessica Iskandar lewat laman media sosialnya, dikutip Sabtu (10/6/2023).

"Sekarang pun Christopher Stefanus Budianto sudah dijadikan tersangka atas dugaan penggelapan barang bukti mobil Alphard B 73 DAR tsb di Polda Metro Jaya, saat ini mobil berada di Polda Bali," sambungnya.

Melihat mobilnya masih ditahan, bintang film Dealova itu sontak menduga bahwa ada keberpihakan dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Polda Bali. Oleh karena itu, Jedar meminta bantuan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini.