Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mobilnya Ditahan Polda Bali Lantaran Tak Punya BPKB, Jessica Iskandar Ngadu ke Kapolri

Hasyim Ashari , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |13:50 WIB
Mobilnya Ditahan Polda Bali Lantaran Tak Punya BPKB, Jessica Iskandar Ngadu ke Kapolri
Jessica Iskandar (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Polda Bali hingga kini masih menahan sebuah mobil Alphard yang diakui oleh artis Jessica Iskandar merupakan miliknya. Sayangnya, mobil tersebut terpaksa masih ditahan dan tak diberikan pada Jedar, mengingat istri Vincent Verhaag itu tak bisa membuktikannya melalui bukti buku kepemilikan mobil alias BPKB.

Menanggapi hal tersebut, ibu dua anak ini pun angkat bicara di akun Instagram pribadinya. Ia bahkan menyebut jika mobil tersebut adalah miliknya dan membantah telah menjual mobil tersebut.

"Mobil alphard plat B73DAR milikku dan atas namaku. Tidak pernah saya jual, hanya saya sewakan," tulis Jessica Iskandar lewat laman media sosialnya, dikutip Sabtu (10/6/2023).

"Sekarang pun Christopher Stefanus Budianto sudah dijadikan tersangka atas dugaan penggelapan barang bukti mobil Alphard B 73 DAR tsb di Polda Metro Jaya, saat ini mobil berada di Polda Bali," sambungnya.

Jessica Iskandar

Melihat mobilnya masih ditahan, bintang film Dealova itu sontak menduga bahwa ada keberpihakan dari pernyataan yang dikeluarkan oleh Polda Bali. Oleh karena itu, Jedar meminta bantuan kepada Kapolri untuk mengusut tuntas kasus ini.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement