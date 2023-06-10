Marshel Widianto Beberkan Alasan Keluar dari Manajemen Denny Cagur

JAKARTA - Komika Marshel Widianto diketahui sempat masuk dalam manajemen Denny Cagur. Sayangnya, ia memutuskan untuk keluar dari sana.

Tak mau dicap kacang lupa kulit usai memutuskan untuk keluar dari manajemen Denny Cagur, suami Cesen eks JKT48 itu akhirnya memberikan klarifikasi. Ia bahkan menyebut jika dirinya memiliki alasan tersendiri untuk keluar dari manajemen Denny Cagur.

Menurut Marshel, ia merasa kurang baik selama berada di bawah naungan manajemen Denny Cagur. Oleh sebab itu, Marshel memutuskan keluar karena takut membawa dampak negatif ke depannya.

"Memang saya nya aja yang nggak baik makanya saya memutuskan mundur dari manajemen karena takut membawa ketidakbaikan saya ke manajemen jadi akhirnya seperti itu," ujar Marshel Widianto dalam tayangan di sebuah kanal YouTube, dikutip Sabtu (10/6/2023).

Meskipun demikian, pria 27 tahun itu mengaku masih menjalin komunikasi baik dengan Denny Cagur. Bahkan ia juga membantah ribut dengan sang komedian.