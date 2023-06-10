Rafael Tan Jawab Tudingan Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah

JAKARTA - Rumah tangga pasangan Ari Wibowo dan Inge Anugrah telah berada diujung tanduk. 17 tahun menikah dan memiliki dua anak, rupanya tak membuat pasangan ini bisa mempertahankan pernikahan mereka.

Setelah permohonan talak cerai didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sempat muncul tudingan soal adanya orang ketiga dalam rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Bahkan kini, nama Rafael Tan alias Rafael SM*SH mendadak ikut terseret.

Bukan tanpa sebab, pasalnya beberapa waktu lalu Rafael dan Inge terlihat dekat, tepatnya saat mereka membuat konten olahraga bersama. Namun, pelantun Cuma Mau Kamu itu membantah jika dirinya memiliki hubungan khusus dengan ibu dua anak tersebut.

"Nggak (benar)," ujar Rafael Tan dalam acara FYP.

"Jadi memang sebelum berita Kak Ari dan Kak Inge (cerai), memang sempat ketemu Kak Inge bikin konten olahraga. Kak Inge tanya kapan bisa bikin konten lagi karena waktu itu juga pernah bikin sama Kak Ari juga," sambungnya.

Setelah membuat konten bersama Inge, pria 36 tahun ini pun mengaku dikejutkan dengan kabar perceraian tersebut. Akan tetapi, Rafael membantah jika antara dirinya dan Inge ada hubungan spesial.

"Nggak lama setelah konten itu beres, kaget dengar kabar Kak Inge dan Kak Ari mau cerai. Sebelum berita itu ada postingan konten itu naik," bebernya.