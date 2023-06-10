Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rafael Tan Jawab Tudingan Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |09:50 WIB
Rafael Tan Jawab Tudingan Orang Ketiga dalam Rumah Tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah
Rafael Tan (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga pasangan Ari Wibowo dan Inge Anugrah telah berada diujung tanduk. 17 tahun menikah dan memiliki dua anak, rupanya tak membuat pasangan ini bisa mempertahankan pernikahan mereka.

Setelah permohonan talak cerai didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sempat muncul tudingan soal adanya orang ketiga dalam rumah tangga Ari Wibowo dan Inge Anugrah. Bahkan kini, nama Rafael Tan alias Rafael SM*SH mendadak ikut terseret.

Bukan tanpa sebab, pasalnya beberapa waktu lalu Rafael dan Inge terlihat dekat, tepatnya saat mereka membuat konten olahraga bersama. Namun, pelantun Cuma Mau Kamu itu membantah jika dirinya memiliki hubungan khusus dengan ibu dua anak tersebut.

"Nggak (benar)," ujar Rafael Tan dalam acara FYP.

Rafael Tan dan Inge Anugrah

"Jadi memang sebelum berita Kak Ari dan Kak Inge (cerai), memang sempat ketemu Kak Inge bikin konten olahraga. Kak Inge tanya kapan bisa bikin konten lagi karena waktu itu juga pernah bikin sama Kak Ari juga," sambungnya.

Setelah membuat konten bersama Inge, pria 36 tahun ini pun mengaku dikejutkan dengan kabar perceraian tersebut. Akan tetapi, Rafael membantah jika antara dirinya dan Inge ada hubungan spesial.

"Nggak lama setelah konten itu beres, kaget dengar kabar Kak Inge dan Kak Ari mau cerai. Sebelum berita itu ada postingan konten itu naik," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/33/2849610/lahir-di-keluarga-beda-agama-rafael-tan-pagi-gereja-siang-wihara-sore-salat-DJzSCi0wlA.jpg
Lahir di Keluarga Beda Agama, Rafael Tan: Pagi Gereja, Siang Wihara, Sore Salat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847203/bantah-jadi-orang-ketiga-ari-wibowo-dan-inge-anugrah-rafael-tan-tak-akan-minta-maaf-5s8ZDhA5Ij.jpg
Bantah Jadi Orang Ketiga Ari Wibowo dan Inge Anugrah, Rafael Tan Tak Akan Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/33/2847200/betah-menjomblo-rafael-tan-ngurus-seblak-aja-kewalahan-apalagi-cewek-lddrMSNhpm.jpg
Betah Menjomblo, Rafael Tan: Ngurus Seblak Aja Kewalahan Apalagi Cewek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/33/2845459/lepas-citra-cowok-cool-rafael-tan-kini-bebas-jadi-mamang-sunda-2JfErmNlOk.jpg
Lepas Citra Cowok Cool, Rafael Tan Kini Bebas Jadi Mamang Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/12/33/2845453/tak-ada-job-hingga-jualan-bakso-aci-rafael-tan-sempat-malu-VOBdrXzJRc.jpg
Tak Ada Job hingga Jualan Bakso Aci, Rafael Tan Sempat Malu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/11/33/2844860/rafael-sm-sh-syok-saat-video-seblaknya-viral-dan-ditonton-jutaan-orang-y7cbG8mFW2.jpg
Rafael SM*SH Syok Saat Video Seblaknya Viral dan Ditonton Jutaan Orang
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement