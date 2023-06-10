Inge Anugrah Berkaca-kaca Saat Dipinang Dr Richard Lee Jadi Direktur Marketing

JAKARTA - Inge Anugrah saat ini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, di tengah kesedihannya lantaran digugat cerai Ari Wibowo dan kedua anaknya memilih untuk tinggal bersama ayahnya, ia mendapatkan pekerjaan dengan jabatan cukup mentereng.

Ya, Inge baru saja dipinang oleh Dokter Richard Lee untuk menjadi Direktur Marketing di salah satu perusahaannya. Pemberian jabatan itu bahkan sempat membuatnya berkaca-kaca.

Mendapat tawaran dari Dr Richard Lee, Inge pun mengaku bersedia menerimanya. Bahkan ia berjanji untuk mengemban tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

"Iya dokter bersedia, pastinya aku terharu banget bisa mendapatkan penghargaan, aku juga melakukan tugas sebagai ibu dan istri dengan senang hati dan tanpa pamrih," ujar Inge Anugrah dalam konferensi pers di Kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat, 9 Juni 2023.

Inge sendiri diketahui sudah 17 tahun tak bekerja usai memutuskan untuk menikah dengan Ari Wibowo di 2006. Selama tak bekerja, Inge diketahui hanya fokus untuk mengurus keluarga, padahal ia merupakan lulusan S2 di salah satu kampus di Melbourne, Australia.

Sayangnya rumah tangganya, kini berada diujung tanduk usai Ari Wibowo melayangkan permohonan talak cerai pada 3 April 2023 lalu. Permohonan talak cerai tersebut bahkan telah terdaftar dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

"Aku memilih diam dirumah dengan anak-anak, memang itu pilihan aku. Anak-anak balita memang harus bersama ibu dirumah dan anak-anak harus 24/7 bersama ibu di rumah," bebernya.