Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Inge Anugrah Berkaca-kaca Saat Dipinang Dr Richard Lee Jadi Direktur Marketing

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:50 WIB
Inge Anugrah Berkaca-kaca Saat Dipinang Dr Richard Lee Jadi Direktur Marketing
Inge Anugrah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Inge Anugrah saat ini bisa sedikit bernapas lega. Pasalnya, di tengah kesedihannya lantaran digugat cerai Ari Wibowo dan kedua anaknya memilih untuk tinggal bersama ayahnya, ia mendapatkan pekerjaan dengan jabatan cukup mentereng.

Ya, Inge baru saja dipinang oleh Dokter Richard Lee untuk menjadi Direktur Marketing di salah satu perusahaannya. Pemberian jabatan itu bahkan sempat membuatnya berkaca-kaca.

Mendapat tawaran dari Dr Richard Lee, Inge pun mengaku bersedia menerimanya. Bahkan ia berjanji untuk mengemban tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya.

"Iya dokter bersedia, pastinya aku terharu banget bisa mendapatkan penghargaan, aku juga melakukan tugas sebagai ibu dan istri dengan senang hati dan tanpa pamrih," ujar Inge Anugrah dalam konferensi pers di Kawasan Grogol, Jakarta Barat, Jumat, 9 Juni 2023.

Inge Anugrah

Inge sendiri diketahui sudah 17 tahun tak bekerja usai memutuskan untuk menikah dengan Ari Wibowo di 2006. Selama tak bekerja, Inge diketahui hanya fokus untuk mengurus keluarga, padahal ia merupakan lulusan S2 di salah satu kampus di Melbourne, Australia.

Sayangnya rumah tangganya, kini berada diujung tanduk usai Ari Wibowo melayangkan permohonan talak cerai pada 3 April 2023 lalu. Permohonan talak cerai tersebut bahkan telah terdaftar dengan nomor perkara 324/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel.

"Aku memilih diam dirumah dengan anak-anak, memang itu pilihan aku. Anak-anak balita memang harus bersama ibu dirumah dan anak-anak harus 24/7 bersama ibu di rumah," bebernya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/13/33/3138497/richard_lee-Gxh8_large.jpg
Richard Lee Menyesal Tak Bongkar Kelakuan Aldy Maldini Sejak Dulu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/09/33/3129273/richard_lee-Aegq_large.jpg
Kasus Richard Lee vs Dokter Detektif, Mediasi Gagal Usai Absen Panggilan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/04/33/3128226/richard_lee-dgaX_large.jpg
Richard Lee Jadikan Lebaran Perdana sebagai Momen Refleksi Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120294/richard_lee-AqHj_large.jpg
Richard Lee Ungkap Alasan Menjadi Mualaf: Merasa Kehilangan Arah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120217/richard_lee-JB9l_large.jpg
Richard Lee Bantah Mualaf demi Popularitas: Aku Ingin Dikenal Lewat Karya, Bukan Agama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/07/33/3120204/richard_lee-3LMk_large.jpg
Kronologi Richard Lee Ditolak Keluarga Setelah Mualaf
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement