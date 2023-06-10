Paula Verhoeven Keguguran Jadi Salah Satu Alasan Baim Wong Gagal Pergi Haji

JAKARTA - Artis sekaligus YouTuber Baim Wong, belakangan ramai menjadi perbincangan usai gagal berangkat Haji. Padahal, pria 42 tahun itu disebut sudah berada di dalam pesawat dan hanya tinggal menunggu lepas landas menuju bandara di Arab Saudi.

Rupanya, ada beberapa hal yang membuat bapak dua anak ini terpaksa turun dari pesawat dan gagal menunaikan ibadah Haji. Salah satunya, ia mendengar bahwa Paula Verhoeven mengalami keguguran.

Baim sendiri akhirnya menyampaikan kabar duka tersebut melalui akun Instagram. Mengingat, ada banyak pemberitaan miring terkait dirinya yang gagal naik Haji, mulai dari prank hingga disebut tak mau duduk di pesawat kelas ekonomi.

"Disamping banyak cerita yang harus saya tutupi karena nggak pantas kalau kita saling menjatuhkan satu sama lain. Anggaplah saya nggak jadi pergi Haji karena ini," tulis Baim Wong dikutip dari akun @baimwong, Jumat, 9 Juni 2023.

"Nggak pernah saya cerita, bahkan ke orang terdekat pun, karena kita nggak mau dikasihani," sambungnya.

Dalam unggahannya, Baim terlihat menunjukan foto tangkap layar ketika dirinya dan Paula berbincang di aplikasi WhatsApp. Isinya, Paula mengabarkan jika dirinya baru sadar setelah mengalami keguguran.

Melalui unggahannya, Baim juga meminta doa kepada semua pihak untuk kesembuhan sang istri.