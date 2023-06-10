Video Putri Ariani Trending di Berbagai Negara, Indonesia Kembali Kedatangan Honne

JAKARTA - Putri Ariani hingga kini masih terus menjadi sorotan publik. Hal itu terjadi lantaran kemunculannya di ajang America's Got Talent (AGT) dan berhasil mendapatkan golden Buzzer dari Simon Cowell.

Keberhasilan Putri Ariani mengikuti ajang tersebut, membuat banyak netizen kagum dengan kemampuannya. Bahkan video audisi Putri Ariani di kanal YouTube milik America's Got Talent telah ditonton lebih dari 12 juta kali hingga sukses menjadi trending nomor satu di Indonesia.

Menariknya, bukan cuma di Indonesia. Video Putri Ariani membawakan lagu ciptaannya serta lagu milik Elton John juga trending satu di sejumlah negara lain seperti Malaysia, Bahrain, Oman, Lebanon, Yaman hingga Qatar.

Sementara itu, Honne dikabarkan akan kembali menggelar konsernya di Indonesia dalam rangkaian Asia Tour 2023. Rencananya grup duo yang digawangi oleh Andy Clutterbuck dan James Hatcher tersebut akan menggelar konser di Jakarta ta pada 7 Juli 2023 dan juga di Surabaya pada 9 Juli 2023.

Garuda Entertainment dan One Step Forward bahkan akan menggandeng Neutron Live untuk menggelar konser Honne di Grand City Surabaya yang berkapasitas 4.000 penonton. Bahkan tiket sudah mulai bisa dibeli mulai hari ini, Sabtu (10/6/2023).

Ada dua kategori yang semuanya standing bisa dibeli oleh masyarakat Surabaya dan sekitarnya. Mulai dari Rp1.250.000 untuk Tiket Festival A dan juga Festival B yang dijual dengan harga Rp1.000.000.