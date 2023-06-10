Advertisement
The Prediksi dan Stand Up Indo Beri Dukungan Penuh untuk Film Star Syndrome

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |21:04 WIB
The Prediksi dan Stand Up Indo Beri Dukungan Penuh untuk Film <i>Star Syndrome</i>
Film Star Syndrome (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Film drama komedi Indonesia bertajuk Star Syndrome telah resmi tayang di bioskop mulai Kamis, 8 Juni 2023 kemarin. Diproduksi oleh Mahakarya Pictures, film Star Syndrome dibintangi oleh sederet artis ternama Tanah Air mulai dari Gilang Dirga, Kezia Aletheia, Tanta Ginting, Tissa Biani, Tora Sudiro, Maisha Kanna, Aryo Wahab, hingga Sinta Nursanti.

Sebagai sutradara yang juga merupakan anggota dari Stand Up Indo serta The Prediksi, Soleh Solihun rupanya juga sempat mengajak komunitasnya untuk menyaksikan film garapannya. Ia pun mengaku bersyukur lantaran rekan-rekannya merasa puas dengan karya ketiganya dibangku sutradara.

"Alhamdulillah sebagian besar yang sudah menonton Star Syndrome merasa terpuaskan. Adegan komedinya bikin mereka tertawa, adegan drama mengharukannya bikin mereka menitikkan air mata," ungkap Soleh Solihun saat diwawancara.

Sementara itu, Soleh juga sangat senang dan bangga lantaran rekan-rekannya yang hadir dalam premiere film ini tak merasa malu usai menonton perdana Star Syndrome. Menariknya, Stand Up Indo dan The Prediksi turut memberikan dukungan dengan mempromosikan film Star Syndrome di sejumlah akun sosial media mereka, hingga ikut tampil sebagai cameo.

Film Star Syndrome

"Anggota Prediksi yang sudah menonton sih, bilang film Star Syndrome bagus dan mereka gak jadi malu datang ke premiere. Mereka juga mendukung dengan caranya sendiri," paparnya.

"Ada yang mau diajak jadi cameo. Ada yang membantu dengan promo di kanal Youtube nya. Dan ketika saya minta buatkan video ajakan menonton, ternyata mau. Ya itu bukti bahwa mereka suportif," sambungnya.

Sebagaimana diketahui, Star Syndrome merupakan film bergenre drama komedi yang bercerita tentang perjalanan seorang pria bernama Jay Adi (Gilang Dirga) yang merupakan seorang vokalis band. Jay Adi sendiri merupakan seorang penyanyi terkenal di masa kejayaannya.

Setelah sempat absen dari dunia musik selama 10 tahun, ia pun ingin kembali meraih eksistensinya dengan menjadi vokalis solo. Sayangnya, hal tersebut tidaklah mudah.

Halaman:
1 2
