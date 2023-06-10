Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Video Putri Ariani di YouTube America's Got Talent Tembus 19 Juta Viewers

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |10:13 WIB
Putri Ariani (Foto: YouTube)
JAKARTA - Ajang America's Got Talent mendadak menjadi trending di beberapa negara, khususnya Indonesia. Bagaimana tidak, sosok Putri Ariani yang merupakan seorang difabel, diketahui mampu memukau para juri, tak kecuali Simon Cowell.

Dalam audisi yang berlangsung beberapa waktu lalu, Simon Cowell bahkan memberikan Golden Buzzer untuk penampilan Putri Ariani. Gadis 17 tahun itu diketahui membawakan lagu berjudul Loneliness yang merupakan ciptaannya sendiri, serta Sorry Seems To Be The Hardest Word milik Elton John.

Video audisi Putri Ariani yang diunggah oleh akun YouTube milik America's Got Talent bahkan menjadi trending topic di berbagai negara. Bahkan kini sudah ada 19 juta orang yang menonton video tersebut.

Selain di Indonesia, video aksi memukau Putri Ariani juga berhasil menduduki trending pertama di sejumlah negara seperti Malaysia, Bahrain, Oman, Lebanon, Yaman hingga Qatar. Sementara itu, video tersebut juga berhasil menduduki trending 2 di Kuwait, hingga peringkat 3 di Singapura, Uni Emirat Arab, Tunisia, Yordania, Kanada, serta Australia.

Putri Ariani

Bisa mendapatkan Golden Buzzer dari Simon Cowell, jelas membuat Putri Ariani merasa bangga. Bahkan ia sendiri tak menyangka bisa mendapatkan Golden Buzzer.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
