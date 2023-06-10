Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Target Tinggi Meiska di Industri Musik

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 11 Juni 2023 |02:01 WIB
Target Tinggi Meiska di Industri Musik
Meiska Adinda (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Meiska Adinda sukses meraih 20 juta stream untuk lagu debutnya berjudul Hilang Tanpa Bilang. Rilis pada Oktober 2022, lagu ini hadir sebagai bentuk rasa amarah seseorang yang telah di ghosting oleh kekasihnya.

Meiska masih nggak menyangka kalau semakin banyak yang mendengarkan dan relate dengan lagunya.

 Meiska Adinda

“Ya ampun, ternyata masih banyak ya yang nyangkut sama lagu ‘Hilang Tanpa Bilang’. Semoga karena notasinya ya, bukan karena liriknya yang relate dengan kalian semua. Berarti banyak dong yang di PHP-in,” ujar Meiska.

Lagu ini memang mengisahkan tentang seseorang yang mendekat lalu pergi begitu saja, tanpa memberi penjelasan apapun. “Kau tawarkan cinta, kini hilang tanpa bilang,” begitu bunyi lirik yang ada pada potongan lagu.

Telusuri berita celebrity lainnya
