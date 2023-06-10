Sukses Besar, Aziz Hedra Raih Penghargaan di Malaysia

JAKARTA - Aziz Hedra mengalami debut manis di industri musik lewat lagu Somebody's Pleasure. Hingga kini lagu tersebut sudah tembus 41 juta pendengar di Spotify, dan masih akan terus bertambah.

Lagu debut Aziz Hedra ini baru dirilis November 2022, hingga menjadi salah satu penyanyi yang meraih Certified Gold di Indonesia dan Malaysia.

Somebody’s Pleasure masuk chart Viral Indonesia di Spotify sejak Maret 2023. Bukan hanya populer di Indonesia, lagu ini juga populer di Malaysia, dengan masuknya ke chart lagu Malaysia sejak awal April 2023.

Mengikuti prestasi tersebut, lagu Sombebody’s Pleasure berhasil menduduki Top 50 Indonesia di urutan ke-5 dan Top 50 Malaysia urutan ke-14. Kalau dilihat dari playlist featuring di Spotify sendiri, Aziz Hedra sudah berada di berbagai macam, seperti di ‘Lagi Viral’, lagu ini berada di urutan ke-6, ada juga di playlist Puncak Klasemen.