Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Sukses Besar, Aziz Hedra Raih Penghargaan di Malaysia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |02:02 WIB
Sukses Besar, Aziz Hedra Raih Penghargaan di Malaysia
Aziz Hedra (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Aziz Hedra mengalami debut manis di industri musik lewat lagu Somebody's Pleasure. Hingga kini lagu tersebut sudah tembus 41 juta pendengar di Spotify, dan masih akan terus bertambah.

Lagu debut Aziz Hedra ini baru dirilis November 2022, hingga menjadi salah satu penyanyi yang meraih Certified Gold di Indonesia dan Malaysia.

Somebody’s Pleasure masuk chart Viral Indonesia di Spotify sejak Maret 2023. Bukan hanya populer di Indonesia, lagu ini juga populer di Malaysia, dengan masuknya ke chart lagu Malaysia sejak awal April 2023.

Aziz Hedra

Mengikuti prestasi tersebut, lagu Sombebody’s Pleasure berhasil menduduki Top 50 Indonesia di urutan ke-5 dan Top 50 Malaysia urutan ke-14. Kalau dilihat dari playlist featuring di Spotify sendiri, Aziz Hedra sudah berada di berbagai macam, seperti di ‘Lagi Viral’, lagu ini berada di urutan ke-6, ada juga di playlist Puncak Klasemen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement