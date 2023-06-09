Indonesia Got Talent 2023 Bakal Lebih Sukses dari Tahun Sebelumnya

JAKARTA- Setelah dapat sambutan meriah dari pemirsa setia RCTI di tahun sebelumnya, kini Indonesia's Got Talent 2023 kembali hadir. Masih dengan konsep menyuguhkan aneka ragam bakat dari semua usia, IGT siap melahirkan talenta terbaik.

Dini Putri seaku Programming & Acquisition Director RCTI mengungkapkan rasa optimisnya pda IGT tahun 2023 ini. Pasalnya, tahun lalu antusias masyarakat cukup besar kepada acara yang menggandeng juri Rossa, Reza Arap, Denny Sumargo, dan Ivan Gunawan tersebut.

"Kalau tahun lalu indonesia's got talent season 1, hype nya luar biasa , kalau kita ngomongin sosial media di tiktok aja ditontonnya tuh 1.2 miliar. Kalau di youtube nya aja lebih dari 203 juta kali, jadi hampir mendekati seluruh penduduk indonesia, itu attraction di tahun pertama," ujar Dini Putri, dalam konferensi pers Indonesia's Got Talent, Jumat (9/6/2023).

Dengan begitu, Dini Putri yakin betul tahun 2023 Indonesia's Got Talent bakal mendapatkan kesuksesan serupa.

"Makanya saya bilang di tahun kedua ini menjadi sangat menarik, karena tahun pertama aja sehebat itu," lanjur Dini.

Terlebih, Dini merasa bakat-bakat yang ditunjukan oleh peserta dari seluruh Indonesia maupun warga negara asing tak kalah menarik ketimbang season sebelumnya.

Sementara itu, Fabian Dharmawan selaku Senior Vice President - Production Division Head RCTI menambahkan, Indonesia's Got Talent akan tetap berkomitmen menjadi jembatan talenta Indonesia untuk bisa ikut andil di kancah internasional.

BACA JUGA: