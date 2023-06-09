Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Indonesia Got Talent 2023 Bakal Lebih Sukses dari Tahun Sebelumnya

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |21:01 WIB
Indonesia Got Talent 2023 Bakal Lebih Sukses dari Tahun Sebelumnya
Indonesias Got Talent 2023 (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA- Setelah dapat sambutan meriah dari pemirsa setia RCTI di tahun sebelumnya, kini Indonesia's Got Talent 2023 kembali hadir. Masih dengan konsep menyuguhkan aneka ragam bakat dari semua usia, IGT siap melahirkan talenta terbaik.

Dini Putri seaku Programming & Acquisition Director RCTI mengungkapkan rasa optimisnya pda IGT tahun 2023 ini. Pasalnya, tahun lalu antusias masyarakat cukup besar kepada acara yang menggandeng juri Rossa, Reza Arap, Denny Sumargo, dan Ivan Gunawan tersebut.

Indonesias Got Talent

"Kalau tahun lalu indonesia's got talent season 1, hype nya luar biasa , kalau kita ngomongin sosial media di tiktok aja ditontonnya tuh 1.2 miliar. Kalau di youtube nya aja lebih dari 203 juta kali, jadi hampir mendekati seluruh penduduk indonesia, itu attraction di tahun pertama," ujar Dini Putri, dalam konferensi pers Indonesia's Got Talent, Jumat (9/6/2023).

Dengan begitu, Dini Putri yakin betul tahun 2023 Indonesia's Got Talent bakal mendapatkan kesuksesan serupa.

"Makanya saya bilang di tahun kedua ini menjadi sangat menarik, karena tahun pertama aja sehebat itu," lanjur Dini.

Terlebih, Dini merasa bakat-bakat yang ditunjukan oleh peserta dari seluruh Indonesia maupun warga negara asing tak kalah menarik ketimbang season sebelumnya.

Sementara itu, Fabian Dharmawan selaku Senior Vice President - Production Division Head RCTI menambahkan, Indonesia's Got Talent akan tetap berkomitmen menjadi jembatan talenta Indonesia untuk bisa ikut andil di kancah internasional.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/15/598/2865004/juara-indonesia-got-talent-season-2-femme-fatale-usaha-kami-terbayar-LpqRc5jfOY.jpg
Juara Indonesia Got Talent Season 2, Femme Fatale: Usaha Kami Terbayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/14/598/2864378/selamat-femme-fatale-jadi-juara-indonesia-got-talent-c4XFXbZs8G.jpg
Selamat, Femme Fatale Jadi Juara Indonesia Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/07/598/2859389/meriah-10-finalis-berhasil-masuk-ke-babak-road-to-grand-final-indonesia-got-talent-5CASRfWdq3.jpeg
Meriah, 10 Finalis Berhasil Masuk ke Babak Road To Grand Final Indonesia Got Talent
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/29/598/2854264/5-kontestan-peraih-golden-buzzer-kembali-tampil-di-semi-final-indonesias-got-talent-2023-QxElfH9HkJ.jpg
5 Kontestan Peraih Golden Buzzer Kembali Tampil di Semi Final Indonesias Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/23/598/2850789/malam-ini-ada-kejutan-di-quarter-final-terakhir-indonesia-s-got-talent-2023-hdnNJcRrfB.jpg
Malam Ini! Ada Kejutan di Quarter Final Terakhir Indonesia's Got Talent 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/16/598/2847133/penampilan-fresh-peserta-indonesias-got-talent-di-babak-baru-quarter-final-gC1YO5Ap0X.jpeg
Penampilan Fresh Peserta Indonesias Got Talent di Babak Baru: Quarter Final
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement