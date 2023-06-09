Indonesia Got Talent, Beragam Talenta Hadir

JAKARTA - Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) bersama Fremantle, kembali menayangkan secara eksklusif ajang pencarian bakat paling populer di dunia Indonesia’s Got Talent pada tahun ini. Sesuai dengan tagline yang diusung yakni, ‘Show Your Talent’, Indonesia’s Got Talent 2023 bakal menampilkan seluruh talenta terbaik yang ada di Tanah Air dan juga luar negeri. Indonesia’s Got Talent 2023 tayang perdana di layar RCTI pada 11 Juni 2023, setiap hari Minggu dan Senin pukul 18.00 WIB.

“Sebagai televisi home of talent, RCTI selalu berkomitmen mendukung program-program ajang pencarian bakat untuk dijadikan satu tontonan spesial yang menghibur. Tahun ini, RCTI bersama Fremantle kembali menayangkan Indonesia’s Got Talent yang sukses di season sebelumnya. Indonesia’s Got Talent 2023 akan semakin meriah karena peserta yang tampil tidak hanya dalam negeri saja, tetapi ada dari luar negeri,” kata Dini Putri selaku Programming & Acquisition Director RCTI.

Kesuksesan season sebelumnya membuat Indonesia’s Got Talent 2023 diminati banyak masyarakat yang ingin mengikuti audisi sejak Februari hingga Mei 2023. Tercatat, ada ribuan peserta yang ikut dalam audisi Indonesia’s Got Talent 2023 yang digelar secara online maupun offline. Audisi online melalui aplikasi RCTI+ dan sosial media Instagram, TikTok serta Facebook. Sedangkan audisi offline dilakukan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Bali, Manado, Balikpapan dan Kupang.

Tidak hanya jumlah pesertanya saja yang bertambah, namun talenta atau bakat yang hadir di Indonesia’s Got Talent 2023 juga semakin beragam. Tidak hanya dalam bernyanyi saja, namun ada juga bakat lainnya seperti menari, memainkan alat musik, dance, magician dan lain sebagainya yang pasti sangat menghibur. Sama halnya seperti season sebelumnya, Indonesia’s Got Talent 2023 diselenggarakan di Jakarta Concert Hall (JCH) bertempat di INews Tower, Jakarta.