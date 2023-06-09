Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Yassien Omar Ungkap Kejadian Aneh di Lokasi Syuting Series Iiihhh Serrreemm

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |15:40 WIB
Yassien Omar Ungkap Kejadian Aneh di Lokasi Syuting Series <i>Iiihhh Serrreemm</i>
Yassien Omar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aktor cilik Yassien Omar didapuk untuk memerankan series web terbaru yang tayang di Vision+. Berjudul Iiihhh Serrreemm, series tersebut menyajikan tontonan bergenre horor dengan unsur komedi yang dibintangi oleh para aktor dan aktris cilik.

Bukan hanya Yassien Omar, sejumlah artis cilik lain seperti Alleyra Fakhira, dan Yusuf Ozkan, juga ikut bermain di series ini.

Sebelum resmi rilis pada 26 Mei 2023 kemarin, Yassien Omar dan para pemeran lainnya mengikuti rangkaian proses syuting yang cukup panjang. Mereka juga kerap berganti lokasi karena setiap episodenya menyajikan kisah dengan latar yang berbeda-beda pula.

Proses produksi film horor sendiri dikenal cukup menarik bagi para aktor. Sebab, produksi ini kerap mendatangkan cerita-cerita misterius di balik syutingnya. Hal ini rupanya juga terjadi kepada Yassien Omar.

Yassien Omar

Pada saat syuting Iiihhh Serrreemm, para pemain diketahui sempat mengunjungi sebuah hutan yang sekilas cukup terlihat seram. Yassien Omar mengaku melihat sebuah pohon bergoyang tanpa angin maupun dorongan lainnya.

“Kalau yang mistis dan seram itu, saat di set aku pernah liat pohon itu gerak-gerak sendiri, padahal nggak ada angin sama sekali. Terus yang gerak itu cuma satu pohon itu yang aku lihat,” ujar Yassien Omar.

Meski melihat kejadian yang cukup membuat bulu kuduk berdiri, ia tetap menikmati keseluruhan proses syuting serial Iiihhh Serrreemm.

“Pengalaman seru itu, aku bisa main-main sama temen, aku bisa di set, dan aku bisa tau tempat-tempat baru yang aku belum pernah tau, dan belum pernah aku kunjungin,” katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement