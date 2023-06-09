Yassien Omar Ungkap Kejadian Aneh di Lokasi Syuting Series Iiihhh Serrreemm

JAKARTA - Aktor cilik Yassien Omar didapuk untuk memerankan series web terbaru yang tayang di Vision+. Berjudul Iiihhh Serrreemm, series tersebut menyajikan tontonan bergenre horor dengan unsur komedi yang dibintangi oleh para aktor dan aktris cilik.

Bukan hanya Yassien Omar, sejumlah artis cilik lain seperti Alleyra Fakhira, dan Yusuf Ozkan, juga ikut bermain di series ini.

Sebelum resmi rilis pada 26 Mei 2023 kemarin, Yassien Omar dan para pemeran lainnya mengikuti rangkaian proses syuting yang cukup panjang. Mereka juga kerap berganti lokasi karena setiap episodenya menyajikan kisah dengan latar yang berbeda-beda pula.

Proses produksi film horor sendiri dikenal cukup menarik bagi para aktor. Sebab, produksi ini kerap mendatangkan cerita-cerita misterius di balik syutingnya. Hal ini rupanya juga terjadi kepada Yassien Omar.

Pada saat syuting Iiihhh Serrreemm, para pemain diketahui sempat mengunjungi sebuah hutan yang sekilas cukup terlihat seram. Yassien Omar mengaku melihat sebuah pohon bergoyang tanpa angin maupun dorongan lainnya.

“Kalau yang mistis dan seram itu, saat di set aku pernah liat pohon itu gerak-gerak sendiri, padahal nggak ada angin sama sekali. Terus yang gerak itu cuma satu pohon itu yang aku lihat,” ujar Yassien Omar.

Meski melihat kejadian yang cukup membuat bulu kuduk berdiri, ia tetap menikmati keseluruhan proses syuting serial Iiihhh Serrreemm.

“Pengalaman seru itu, aku bisa main-main sama temen, aku bisa di set, dan aku bisa tau tempat-tempat baru yang aku belum pernah tau, dan belum pernah aku kunjungin,” katanya.