Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Endless Blue

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Endless Blue yang layak untuk dinantikan.

Anya ingin sekali mengikuti science competition, tetapi kakek tidak menyetujui ide yang Anya buat. Kakek menginginkan Anya untuk mengikuti ide yang diberikan oleh Tingting. Kiko, Tingting dan Anya mencoba membuat skateboard untuk di ikut sertakan dalam kompetisi sains.

BACA JUGA: Minggu Seru Bersama Animasi KIKO Episode The Years Gone By

Anya mempunyai ide sendiri dengan mencoba menambahkan jet kedalam skateboard tanpa sepengetahuan mereka. Disisi lain TINGTING & Kiko tidak mengetahui hal itu. Apa yang akan dilakukan Anya? dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru! Endless Blue 11 Juni 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI.