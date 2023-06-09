Ngaku Tak Punya Uang, Inge Anugrah Ternyata Berasal dari Keluarga Sultan

JAKARTA - Istri dari Ari Wibowo, Inge Anugrah, beberapa waktu lalu sempat mengaku jika dirinya tak memiliki tabungan selama 17 tahun menjadi istri dari sang aktor. Bukan tanpa sebab, pasalnya selama menjadi istri Ari Wibowo, Inge mengaku tidak memiliki banyak penghasilan lataran fokus mengurus suami dan dua anaknya.

Meski tak memiliki tabungan, bahkan mengaku sampai ingin sewa kost di dekat kediaman suaminya, rupanya Inge terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan kaya raya. Hal tersebut bahkan terungkap ketika Inge menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik Richard Lee.

Dalam video tersebut, Inge sempat menceritakan kisah hidupnya saat belum menikah dengan adik Ira Wibowo tersebut. Bahkan ia mengaku sempat bersekolah di Kanada saat masih duduk di bangku SMA hanya karena kerusuhan terjadi di Jakarta pada 1998 silam.

Khawatir kerusuhan tersebut membahayakan Inge, orang tuanya pun langsung menerbangkan ibu dua anak tersebut ke Kanada untuk melanjutkan sekolahnya. Sikap orang tua Inge yang begitu gampang memindahkan sekolah anak ke luar negeri di tahun 98, menjadi salah satu bukti jika wanita tersebut berasal dari keluarga old money.

"Zaman kerusuhan 98 aku langsung diterbangin ke Kanada," ungkap Inge Anugrah.

Mendengar penuturan Inge, Dr Richard Lee pun kaget. Pasalnya, orang tua Inge mampu menyekolahkannya hingga ke Kanada, bukan cuma di Singapura.

"Berarti orang tua kamu orang mampu dong? Ya mampu dong kuliahin langsung ke Kanada, bukan lagi di Singapura," tutur Richard Lee.