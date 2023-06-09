Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ngaku Tak Punya Uang, Inge Anugrah Ternyata Berasal dari Keluarga Sultan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Sabtu, 10 Juni 2023 |08:30 WIB
Ngaku Tak Punya Uang, Inge Anugrah Ternyata Berasal dari Keluarga Sultan
Ari Wibowo dan Inge Anugrah (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Istri dari Ari Wibowo, Inge Anugrah, beberapa waktu lalu sempat mengaku jika dirinya tak memiliki tabungan selama 17 tahun menjadi istri dari sang aktor. Bukan tanpa sebab, pasalnya selama menjadi istri Ari Wibowo, Inge mengaku tidak memiliki banyak penghasilan lataran fokus mengurus suami dan dua anaknya.

Meski tak memiliki tabungan, bahkan mengaku sampai ingin sewa kost di dekat kediaman suaminya, rupanya Inge terlahir dari keluarga yang bisa dikatakan kaya raya. Hal tersebut bahkan terungkap ketika Inge menjadi bintang tamu di kanal YouTube milik Richard Lee.

Dalam video tersebut, Inge sempat menceritakan kisah hidupnya saat belum menikah dengan adik Ira Wibowo tersebut. Bahkan ia mengaku sempat bersekolah di Kanada saat masih duduk di bangku SMA hanya karena kerusuhan terjadi di Jakarta pada 1998 silam.

Ari Wibowo dan Inge Anugrah

Khawatir kerusuhan tersebut membahayakan Inge, orang tuanya pun langsung menerbangkan ibu dua anak tersebut ke Kanada untuk melanjutkan sekolahnya. Sikap orang tua Inge yang begitu gampang memindahkan sekolah anak ke luar negeri di tahun 98, menjadi salah satu bukti jika wanita tersebut berasal dari keluarga old money.

"Zaman kerusuhan 98 aku langsung diterbangin ke Kanada," ungkap Inge Anugrah.

Mendengar penuturan Inge, Dr Richard Lee pun kaget. Pasalnya, orang tua Inge mampu menyekolahkannya hingga ke Kanada, bukan cuma di Singapura.

"Berarti orang tua kamu orang mampu dong? Ya mampu dong kuliahin langsung ke Kanada, bukan lagi di Singapura," tutur Richard Lee.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/09/33/2994388/ari-wibowo-geram-dikabarkan-meninggal-dunia-TURjHpMRsQ.jpg
Ari Wibowo Geram Dikabarkan Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/18/33/2984665/7-bulan-jadi-duda-ari-wibowo-enjoy-banget-BBFctln74G.jpg
7 Bulan Jadi Duda, Ari Wibowo: Enjoy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902905/resmi-cerai-ari-wibowo-akan-terus-libatkan-inge-anugrah-terkait-urusan-anak-QFPmipW5WG.jpg
Resmi Cerai, Ari Wibowo akan Terus Libatkan Inge Anugrah Terkait Urusan Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/33/2902557/inge-anugrah-ungkap-alasan-tak-datang-melayat-ayah-ari-wibowo-sz9q4OwHWV.jpg
Inge Anugrah Ungkap Alasan Tak Datang Melayat Ayah Ari Wibowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/598/2902398/ari-wibowo-jadi-adam-suseno-di-series-inul-adam-tekanan-buat-aku-BmYxplI8vI.jpg
Ari Wibowo Jadi Adam Suseno di Series Inul & Adam: Tekanan Buat Aku
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/16/33/2902330/profil-wibowo-wirjodiprodjo-ayah-ari-wibowo-yang-juga-pejuang-kemerdekaan-X77zfjC48K.jpg
Profil Wibowo Wirjodiprodjo, Ayah Ari Wibowo yang Juga Pejuang Kemerdekaan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement